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Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:58
Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Karar tebliğine göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta başladığı çalışmalarını düne kadar sürdürdü ve 4 toplantı yaptı.

Komisyon, milli seviyede tek asgari ücret tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri için 67,65 lira olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verdi. Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması da oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kararda, belirlenen ücretin gerekçeleri de yer aldı. Asgari ücretin, ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, bunun belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca söz konusu ücretin pazarlık ücreti olmadığı belirtildi.

Komisyonun, asgari ücretin belirlenmesi sırasında bu çerçevede bir karar alınması için çalıştığı, işçilerin geçim koşulları ve 2018 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirdiği bildirildi.

Bu çerçevede komisyon tarafından belirlenen işçinin 67,65 lira tutarındaki günlük asgari ücreti 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

İşveren ile devlet kesimi temsilcilerinin oy çokluğu ile belirlediği asgari ücrete ilişkin kararda, işçi temsilcilerinin karşı oy gerekçelerine de değinildi.

Karara muhalefet eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsilcilerinin karşı oy gerekçesinde, Anayasa'nın 55'inci maddesindeki "Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur." ifadesine atıf yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) komisyona sunduğu hesaplamalara göre, 2017 yılı kasım ayı itibarıyla ağır bir işte çalışan bekar bir işçinin aylık harcama tutarının net bin 893 lira 90 kuruş olduğu belirtilen gerekçede, bu hesaplamada çalışanın ailesinin dikkate alınmadığı ve asgari ücretin tespitinde işçilerin beklentilerinin karşılanmadığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:58
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