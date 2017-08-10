Milyonları ilgilendiren haber… Hükümet düğmeye bastı! 1 Ocak’ta başlıyor

Hükümet, prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan esnafa müjde hazırlığı yaparken, 1 Ocak'ta hayata geçireceği uygulama ile de işi bozulanlara maaş imkanı sağlayacak.

Meclis'ten geçen ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, işyerini kapatan ya da zor durumda kalan Bağ-Kur'lulara belirli bir süre destek sağlamak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek.

Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 35.55 lira, devlet de 17.77 lira verecek. 10 aya varan süreyle ödenecek maaşın günlük tutarı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının yüzde 40'ı kadar olacak.

Ancak ödenek, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; aylık en az 705.60, en çok bin 411 lira işsizlik ödeneği verilecek.