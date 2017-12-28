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Asgari ücret açıklanıyor

2018 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık Cuma günü açıklanacak.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:57
Asgari ücret açıklanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29 Aralık Cuma günü yapacağı son toplantının ardından asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağı açıklanacak.

KARAR ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin 1.893 TL olmasını isteyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelmişti.

Asgari ücretin belli olmasına sayılıo günler kala öte yandan DİSK, asgari ücretin 2.300 TL olmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise asgari ücretin 2 bin TL olmasını talep ediyor.

ASGARİ ÜCRET 1.600 LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılacağını belirtmişti. Yıldırım'ın bu açıklamasına göre; asgari ücret 2018 yılında en az 1.600 TL olacak.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:57
  1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  2. Binali Yıldırım
  3. 2018 asgari ücret
  • HakanHakan20 dk önce
    1.600 açlık sınırını eş değermi
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