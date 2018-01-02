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Milyonlarca vatandaşı işçiyi ve işveren ilgilendiren davalarında yeni dönem

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işçi işveren davalarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesiyle yeni bir dönem başladı.

02 Ocak 2018 Salı 19:15
Milyonlarca vatandaşı işçiyi ve işveren ilgilendiren davalarında yeni dönem

Bu kapsamda Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen vatandaşlar Arabuluculuk Merkezi’ne başvurarak iş hayatında yaşadıkları sorunları çözebilmek için arabulucu talep etti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işçi işveren davalarında 2018 yılı itibariyle yeni bir dönem başladı. Yeni yılla birlikte tarafların yaşadıkları iş sorunlarıyla ilgili dava açmadan önce arabulucuya gitmeleri zorunlu hale getirildi. İşçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesine yönelik düzenlemeyi de içeren İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş konusundaki uyuşmazlıklarda vatandaşlar arabulucuya gitmeden mahkemeye başvuramayacak. Bu kapsamda Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen vatandaşlar Arabuluculuk Merkezi’ne başvurarak iş hayatında yaşadıkları sorunlar için arabulucu talep etti. Uygulamayla işe iade davaları, bireysel iş uyuşmazlıkları, alacak ya da tazminat talepleri, fazla mesai ücreti gibi iş konularda arabulucuya başvurulacak.

“TARAFLAR İÇİN DAHA DOSTANE BİR ÇÖZÜM OLACAK”

Tarafların uzlaştırılması adına uygulanan yöntemin faydalı olduğunu dile getiren Avukat, Arabulucu Esma Nihan Bozdemir, “Yeni yıldan itibaren zorunlu hale geldi. Meslek hastalıkları ve iş kazaları haricinde her konuda vatandaşlar arabuluculara gelmek zorunda dava şartı oldu çünkü. Aksi takdirde dava red olacak. Daha hızlı, ekonomik taraflar için daha dostane bir çözüm olacak, arada husumet olmadan ayrılmış olacaklar. Mahkemeler açısından da rahatlık olacak, hızlı kararlar alınacak. Bu konuda uzlaşma şeklinde bir anlaşma olacak. İki taraf da mutlu olacak. Adalet Bakanlığı, ilk 2 saati ücretsiz olarak kabul ediyor. Taraflar anlaşamazlarsa hiçbir ücret alınmıyor. Anlaşırlarsa anlaştıkları rakamın yüzde 6’sı oranında taraflar eşit bir şekilde paylaşamaya geçiyorlar. Eğer görüşme 2 saatten fazla sürerse arabulucular resmi tarifeden taraflardan ücret isteyebiliyor” diye konuştu.

“TEKRAR İŞİME DÖNME ADINA BİR UMUDUM VAR”

İş arkadaşıyla yaşadığı problem nedeniyle işten çıkarıldıklarını ve bununla ilgili Arabuluculuk Merkezi’ne başvurduğunu dile getiren vatandaş, “Televizyondan duydum o şekilde geldim. Arabulucuk hizmeti bence olması gereken bir hizmet. Mutluyum yani en azından tekrar işime dönme adına bir umudum var. Bence herkesin uğraması gereken, mağdurların yeri” ifadelerini kullandı.

Tarafların anlaşamaması durumunda ilk 2 saatlik arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Anlaşma sağlanması halinde ise arabuluculuk hizmeti karşılığında anlaşılan miktarın yüzde 3'ü bir taraf, yüzde 3'ü de diğerince ödenecek. Ücretin tamamını taraflardan biri de karşılayabilecek. Arabuluculuk görüşmeleri gizli yapılacak, işçi ve işverenin kendi aralarında yaptığı anlaşma, sözleşme metninde gizli kalacak. Arabulucu da bu gizliliğe uyacak. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamazsa vatandaşlar dava açılabilecek. İHA

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:15
  1. Bakırköy Adalet Sarayı
  2. Arabuluculuk Merkezi
  3. 2018 yılı
  4. İş Mahkemeleri
  5. işe iade davaları
  6. bireysel iş uyuşmazlıkları
  7. alacak
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