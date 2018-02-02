Milyonlarca öğrenci ders başı yapacak

23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmenin 14 günlük yarıyıl tatili ardından ders başı yapacak.

15 tatilin sona ereceği ve ikinci kanaat döneminin başlasyacağı tarihler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, 15 günlük yarıyıl tatili resmi olarak 2 Şubat 2018 tarihinde sona erecek ve 5 Şubat 2018 Pazartesi günü öğrenciler yeniden okullarına dönecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması ön görülmüyor. Çeşitli haber ajanslarında çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.

2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.