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Milyonlarca kişiye müjde!

Ocak'tan itibaren ayda 82 lira ve üzeri fatura ödeyen 8.4 milyon abone elektriği yüzde 15-20 daha ucuza kullanacak. Nasıl mı? işte detayları...

Milyonlarca kişiye müjde!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:17
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Posta'dan Bilal Emin Turan'ın Haberine göre; her ay cep yakan, özellikle yaz ve kış aylarında aile bütçelerini zorlayan elektrikfaturasını yüzde 15-20 düşürmek artık mümkün. Şu anda ayda 123 lira fatura ve üzeri ödeyenler elektriği istediği tedarikçi şirketten pazarlık yaparak indirimle alabiliyor. 1 Ocak 2017'den itibaren fatura şartı 82 liraya inecek. Böylece ayda 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen 8.4 milyon aboneye indirim kapısı açüacak.

200 TEDARİKÇİ VAR

İndirim pazarlıktan doğuyor. Yeni limitle (82 lira) Türkiye genelindeki 8.4 milyon abone elektriği 200 tedarikçi şirketten birinden alabilecek. Şirketler arasında sıkı rekabet var. Abone kapma yarışı vatandaşa yarıyor. Rekabetten dolayı elektrikte yüzde 20'ye varan indirimler yapüıyor. Örneğin; ayda 100 lira fatura ödeyen bir abone, yüzde 15 indirimle faturasını 85 liraya çekecek. Yüda 180 lira kâr edecek.

EK MASRAFI YOK

Sistem, cep telefonu operatörlerinin numara taşıma uygulamasına benziyor. Yani tüketiciler daha kaliteli hizmeti daha uygun fiyata başka şirketten alabilecek. Değişen sadece faturanın üzerindeki firma ismi ve yapüan pazarlıkla belirlenen indirimli elektrik bedeli. Elektriğin kalitesi aynı. Elektrik saati de değişmiyor. Abonelik iptali gerekmiyor. Aynı isim ve elektrik saatiyle bir başka tedarikçiden elektrik almaya devam ediyorsunuz.

KİMLİK VE SON FATURA YETERLİ

Tedarikçi şirketler işi o kadar ileri götürdü ki, bir SMS atmak, EhatsApp'tan bir not bırakmak dahi yetiyor. Şirketler hemen sizinle temasa geçiyor. Sözleşme kurye iİe abonenin ayağına geliyor. Hatta şirketler arayıp sizi buluyor. Tüm işlemleri şirket yetkilileri takip ediyor. Sizden istenen sadece nüfus cüzdanı ve son elektrik faturası. Esnafsanız vergi levhası veya sicil kaydı gerekiyor.

CAYMAK ÇOK KOLAY

Serbest tüketici olarak bir şirketten indirimli elektrik kullanırken daha ucuza bir satıcı bulduğunuzda değişiklik yapabilirsiniz. Bu konuda ilk anlaştığınız firmayla yaptığınız sözleşme önemli. Süre, miktar konusunda bağlayıcı bir taahhütte bulunmadıysanız anında yeni şirketle sözleşme imzalayabilirsiniz. Üstelik önceki şirkete gidip 'Sizden ayrılıyorum' demenize gerek yok. Yeni firma prosedürlerin takibini sizin adınıza yapıyor.

"DİKKATLE OKUYUN"

İndirimli elektrik satmaya yetkili 200 şirket var. Bu şirketlerin lisansını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) veriyor. Şirketlerin listesi 1 Ocak'tan itibaren EPDK'nın internet sitesinde (epdk.org.tr) yayınlanacak. Şirketleri mutlaka araştırın Mustafa Yılmaz Kaya Karayurt ve sözleşmeyi çok iyi okuyun. EPDK Bakanı Mustafa Yılmaz da bu konuda uyardı: "Şirketleri titizlikle seçin ve abonelik sözleşmesini dikkatli okuyup imzalayın.

"KAMPANYALAR BAŞLADI BİLE

Elektrik satış şirketleri arasındaki rekabetin daha da artacağına dikkat çeken 4.2 milyon aboneye sahip Boğaziçi Elektrik'in (BEDAŞ) Satış Genel Müdürü Halit Bakal, "indirime ek olarak bedava akaryakıt, mobil internet ve hatta uçak bileti gibi kampanyalar yapıyoruz" dedi. İndirimli elektrik satan şirketlerden Kolen'in Genel Müdür Yardımcısı Kaya Uğur Karayurt da, "Yeni uygulama en çok meskenlere yarayacak" diye konuştu. 

 
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