ABD milyonlarca insanı katletti

Büyük şeytan ABD, Suriye’den Afganistan’a, Libya’dan Yemen’e, Irak’tan İran’a kadar İslâm coğrafyasını kana buladı. Müslüman ülkelere organize saldırılar düzenleyen ABD, çocuk, kadın, yaşlı demeden milyonlarca insanı katletti.

Küresel şer odağı ABD, İslâm coğrafyalarında izlediği emperyalist politikalar ile büyük zulümler işledi. ABD, Afganistan’ı, Irak’ı işgal ederken, diğer yandan terör örgütü PKK/PYD ile Suriye’nin kuzeyine yerleşti ve yüzbinlerce insanın katledilmesine destek verdi.



“100 binden fazla Afganistanlı katledildi”



ABD, 11 Eylül olaylarının ardından ‘terörle mücadele’ yalanıyla 7 Ekim 2001’de Afganistan’ı işgal etti. 13 yıl süren işgal sonucu 43 bini sivil olmak üzere 100 binden fazla Afganistanlı katledildi. 650 binden fazla insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkede istikrarsızlık ve şiddet olayları halen devam ediyor. Ülkede sık sık kanlı bombalı saldırılar ve intihar eylemleri düzenleniyor.



Irak’ta istikrar hala sağlanamadı



2003’te bu defa kitle imha silahı bulundurduğu iddiasıyla Irak işgal altına alındı. Ancak iddia edilen bu silahlar hiçbir zaman bulunamadı ve iddianın yalan olduğu ortaya çıktı. İşgalin ardından tutuklanan eski Irak lideri Saddam Hüseyin 2006 yılında idam edildi. Ülkede bozulan istikrar bir türlü sağlanamadı. Terör örgütü DEAŞ’ın kurulmasının ardından ülkede daha büyük karışıklıklar yaşanmaya başladı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle Musul gibi birçok kenti harabeye çevirdi. 700 bini sivil olmak üzere 1,5 milyondan fazla Irak’lı bu süreçte hayatını kaybetti.



SURİYE VE LİBYA’DA DA AYNI POLİTİKA



2011 yılına gelindiğinde Suriye’de Esed zulmü başladı. O tarihten bugüne milyonlarca sivil; Esed rejimi ve destekçilerinin yanı sıra, PKK/PYD ve DEAŞ saldırılarına maruz kaldı. ABD’de terör örgütü PKK/PYD ile Suriye’nin kuzeyine yerleşti ve aktif rol aldı. ABD, PYD’ye bu süre zarfında 4 bin TIR’dan fazla silah ve mühimmat yardımı yaptı. Ayrıca DEAŞ’la mücadele kılıfı altında binlerce sivili katletti. Esed zulmü neticesinde, 500 binden fazla sivil hayatını kaybetti. 8 milyona yakın insan ülke içinde yer değiştirmek, yine 8 milyon insanda başka ülkelere iltica etmek zorunda kaldı.



Libya’da ölü sayısı 100 bini geçti



Yine aynı tarihlerde Libya’da başlayan Muammer Kaddafi karşıtı gösteriler iç savaşa dönüştü. Bu süreç içerisinde ABD öncülüğünde NATO Libya’ya askeri müdahalede bulundu. Ekim 2011’de Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi vandallar tarafından öldürüldü. Yaşanan sivil can kaybının 100 bin civarında olduğu tahmin edilirken, Libya’da o günden bugüne istikrar sağlanamadı.



SİYONİST İSRAİL’İ DESTEKLİYOR



Yemen’de de 2015’ten bu yana kan ve gözyaşı var. İç savaş, açlık ve bombardımanlar sonucu binlerce sivil katledilirken, Suudi Arabistan’ın ülkede sürdürdüğü bombardımanlara en büyük desteği yine ABD verdi. ABD, Suudi Arabistan’a silahlı İHA’ları kullanarak hedeflerin imha edilmesi, istihbarat sağlanması ve askeri mühimmat verilmesi gibi birçok konuda destek veriyor. İç savaş neticesinde 10 bin civarında sivil hayatını kaybetti. 3 milyon sivil yerlerinden edildi.

Hamas’ı da hedef aldı

ABD, 2006-2007 yıllarında Fatah’a Hamas’ı devirmesi için ekonomik ve askeri destek sağladı. 28 Aralık 2017’de İran’da başlayan ve ‘İran’ın Gezisi’ olarak bilinen hükümeti devirmeye yönelik protestoları destekleyen ABD Başkanı Trump, gösterileri açıktan destekledi ve rejim değişikliği çağrısı yaptı. Protestonun ve ara ara çıkan şiddet olaylarının arkasında ise ABD’nin Haziran 2017’de CIA’nın İran masasına atadığı Michael D’Andrea’nın rol oynadığı tahmin ediliyor.

Gözünü Türkiye’ye dikti

Bölgesinde etkin bir rol üstlenen Türkiye’den rahatsız olan ABD, Türkiye’ye yönelik alçakça hamleler yaptı. ABD, 2013’te 3 ağacın sökülüp başka bir yere dikilmesini bahane ederek hükümet devirmeye kalkanlara açıktan destek verdi. CNN başta olmak üzere uluslararası medya kuruluşları günlerce yayın yaparak olayları çarpıtmaya çalıştı.



ABD-FETÖ işbirliği



Ayrıca Gezi kalkışmasında ABD’nin destekli FETÖ’nün militanları tarafından provokasyonlar gerçekleştirilerek olayları büyütmek hedeflendi. Gezi olaylarından istedikleri sonucu alamayan ABD destekli FETÖ’cüler, bu defa 17-25 Aralık Emniyet-Yargı darbesi girişiminde bulundu. Terör örgütü FETÖ üyesi polis ve savcılar eliyle gerçekleştirilen kalkışmanın başarısız olması sonucu, sahte ve montaj belgelere dayalı bu davanın dosyaları ABD’ye kaçırıldı.



Halkbank davası kumpası



15 Temmuz 2016’ya gelindiğinde ise ABD destekli FETÖ darbe girişiminde bulundu. Darbe girişimi sonucu 251 vatandaşımız şehid, 2301 vatandaşımız ise gazi oldu. 2017 yılına gelindiğinde ise, ABD’de Halkbank davası kumpası başladı. 17-25 Aralık sürecinde üretilen sahte belgeler, Halkbank davası kumpasının en büyük en büyük dayanağı oldu. İran ile yapılan ticarette rol alan Rıza Sarraf ise hapisten kurtulmak için ABD mahkemeleriyle anlaştı ve mahkeme sürecinde Türkiye’ye yönelik iftiralarda bulundu.