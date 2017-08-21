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Milyonlarca insan aktı… Kuyruğun sonu yok! Ucu bucağı görünmüyor

Ülke tarihinde ilk kez tam güneş tutulması bu akşam yaşanacak. Amerikalılar tüm hazırlıklarını yaptı, tarihi anı izlemek için dakikaları saymaya başladı. Yaklaşık 2 dakika 40 saniye boyunca ülkeyi karanlığa gömecek olan doğa harikasına gittikçe yaklaşırken, haber ajansları ABD'den ilk görüntüleri geçmeye başladı.Bu arada ABD tarihinin en yoğun trafik karmaşasını da yaşıyor. Tutulmayı izlemek için milyonlarca insan küçük kentlere doğru hareket etti. Oregon'da kurulan bir festival alanında tam 30 bin kişi bulunuyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:13
Milyonlarca insan aktı… Kuyruğun sonu yok! Ucu bucağı görünmüyor

Türkiye saatiyle 20:16'da yaşanacak olan  tam güneş tutulması,  ABD tarihinde sadece ABD'den izlenebilecek ilk tam güneş tutulması olacak.

Gece saatlerine denk geldiği güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.

Tutulma ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan güneydoğusundaki Güney Carolina'ya kadar 14 eyaletten izlenecek.

Tutulma boyunca ülkenin bir uçtan bir ucu yaklaşık 2 dakika 40 saniye boyunca karanlıkta kalacak.

ABD'yi boydan boya geçen hat üzerinden hava açık olacağı için tutulma rahatlıkla izlenebilecek.

NASA'dan canlı yayın

ABD'nin yerel saatiyle 10:16'da başlayacak olan tutulmayı,  ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ilk kez canlı olarak yayımlayacak. NASA, tutulmanın gökyüzünden görüntüsünü 50 balon ile takip edecek. 

Denk geldiği alanda yaklaşık 115 kilometrelik genişlikte bir alanı gölgede bırakacak olan güneş tutulmasının, tarihin en çok izlenen ve görüntülenen doğa olayı olması bekleniyor.

Tutulmanın izlenebildiği yerlerde 12 milyona yakın insan yaşıyor. Yaklaşık 50 milyon ise 1 saatlik sürüş mesafesinde bulunuyor.  

ABD'de milyonlarca insna bugün tam tutulma için yollara düştü. Küçük kentlerden izlenebilecek olan tutulma sebebiyle yığılma şimdien başladı.

Tam güneş tutulmaları, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ve Güneş ile aynı hizzaya gelmesi ve Güneş'i tümüyle örtmesi sonucu oluşuyor. Tam ya da yaım güneş tutulması olsun farketmez tutulmalara çıplak gözle bakmamak gerekiyor. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:13
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  • ayyıldızayyıldız44 dk önce
    sonu geldiğinin işareti okadar zulmünbir bedeliolacak
  • smgksmgk48 dk önce
    Amerikanın sonu bundan sonra başlayacak
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