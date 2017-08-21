Milyonlarca hacı adayına yağmur ve dolu şoku

Kavurucu sıcakların aylardır etkili olduğu Mekke’de, Kabe-i Şerife’e akın eden milyonlarca hacı adayı etkili olan yağmur ile serinledi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle araç trafiğini ve yaşamı olumsuz etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı hacı adayları ve Mekkeliler, yağmurda serinlemenin tadını çıkardı

Dolu da yağdı

Yağmur ile birlikte kısa süreli dolu da yağdı. Nohut büyüklüğündeki dolu araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bazı hacı adayları ise sıcak geçen ilk günün ardından serinleten yağmur ve dolu nedeniyle dua etti.