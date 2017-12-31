Milyonlarca euro değer biçiliyor ama onlar...

Trabzonspor'da gösterdikleri performansla büyük beğeni toplayan Yusuf ve Abdülkadir, mütevazilikleriyle de takdir topladı.

TAKIM ARKADAŞLARININ NİŞANINA KATILDILAR

Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç futbolcular dün akşam takım arkadaşları Uğurcan Çakır'ın nişan törenine katıldı. Yusuf Yazıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Uğurcan ve nişanlısı Kübra Ayyıldız’ı tebrik etti.

Genç futbolcu daha sonra ise Abdülkadir’in de bulunduğu yer sofrasını ‘Kardeş Sofrası’ notunu yazarak paylaştı. Yusuf'un bu paylaşımları Twitter'da çok konuşuldu.