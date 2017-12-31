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Milyonlarca euro değer biçiliyor ama onlar...

Trabzonspor’un genç futbolcuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

31 Aralık 2017 Pazar 12:21
Milyonlarca euro değer biçiliyor ama onlar...

Trabzonspor'da gösterdikleri performansla büyük beğeni toplayan Yusuf ve Abdülkadir, mütevazilikleriyle de takdir topladı.

TAKIM ARKADAŞLARININ NİŞANINA KATILDILAR

Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç futbolcular dün akşam takım arkadaşları Uğurcan Çakır'ın nişan törenine katıldı. Yusuf Yazıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Uğurcan ve nişanlısı Kübra Ayyıldız’ı tebrik etti.

Genç futbolcu daha sonra ise Abdülkadir’in de bulunduğu yer sofrasını ‘Kardeş Sofrası’ notunu yazarak paylaştı. Yusuf'un bu paylaşımları Twitter'da çok konuşuldu.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 12:21
  1. Trabzonspor
  2. Abdülkadir Ömür
  3. Yusuf Yazıcı
  • HasanHasan15 dk önce
    yani bunubüyütmeye gerek onlarda bu memlekettin çocukları.
  • SahipSahip31 dk önce
    Oooohhhhhh.yarasın.az bile yapıyorlar bu milleti.daha beter etsinler.daha da sövüşlesinler.donlarına kadar.
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