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Milyonlarca emekliyi sevindirecek 'asgari ücret' formülü

Emeklilerin aldıkları en düşük maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi gündeme geldi.

05 Kasım 2017 Pazar 15:04
Milyonlarca emekliyi sevindirecek 'asgari ücret' formülü

Emeklilerin aldıkları en düşük maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi formülü üzerinde gündeme geldi. Bu formül özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Eğer formül hayata geçerse, özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak.

Şu anda uygulanan net bin 404 liralık asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları bin 404 liranın üzerinde olacak. Halen en düşük maaşlar Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 6, esnaf emeklilerinde bin 260, SSK emeklilerinde ise 885 lira. Yeni sistem gelirse maaşlara 519 lirayı bulan zam olacak.

Emekli maaşları arasındaki makası azaltmak, gelir düzeyini artırmak için son yıllarda pek çok ekstra zam düzenlemesi yapan hükümet, emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Bu arada 2000 yılından öncekiler için çıkartılan intibak yasasında da maaşlarda artış olmuştu. Şimdi 2000 yılından sonra emekli olanlar için de bir intibak beklentisi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 15:04
  1. emekli maaşı
  2. Bağ-Kur
  3. SSK
  • hasanhasan26 dk önce
    ya bırakın bu işleri 2 ayda bir çıkan masallar bunlar icraatı görelim.. hem taban maaşı arttırırsan üstten maaş alana da aynı zam farkını verecekmisin.? onu söyle..taban ile üst arasında makas daralacak ben kerizmiydim o kadar tavandan prim ödedim

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