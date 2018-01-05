Milyonlarca emekli bekliyordu! 2018 müjdesi

Yaklaşık 5 milyon emeklinin beklediği intibak için umutlar bitmedi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak talebi, Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Beklenen karar çıkarsa, 355 liraya varan zamlar söz konusu olacak.



355 LİRAYA VARAN ZAM



Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, 2000 yılı öncesinde emekli olanlara yapılan intibak zammının, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da yansıtılması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu haklı buldu. Bunun üzerine Avcı, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay iş mahkemesinin kararını onayınca; Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, (AYM) önümüzdeki günlerde bu başvuruyu inceleyecek. Eğer yüksek mahkeme, 2000 öncesi intibakın yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, 2000 sonrası emekli olan herkese intibak zammının yolu açılacak. Tek tek dava açmaya gerek olmayacak, karar herkesi kapsayacak.



9 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR



Milyonlarca emekliye, 2000 öncesi emekli olanlara yapılan gibi 50 ile 355 lira arasında zamlar gündeme gelecek. Türkiye Emekliler Derneği, başvuruda talep edilen intibak düzenlemesinin 4 ile 9 milyon arasında emekliyi ilgilendirdiğini açıkladı. Şimdi emeklilerin intibak umudu Anayasa Mahkemesi'nde... Süreç merakla bekleniyor.



Maaşlar eksik bağlandı



2000 yılından önce emekli olan SGK'lılara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar nedeniyle maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan birisi ise yararlanamadı.



Ne yapılmalı?



Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. Bağ-Kur ve SGK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SGK'lılar yıla göre 5 bin ile 5.900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı gelecek.



BAŞVURUYA GEREK YOK



Anayasa Mahkemesi'nin olumlu karar vermesi durumunda intibak artışı için ayrı ayrı dava açmaya gerek olmayacak. Karar, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. Emeklilere, önceki intibaktaki gibi 355 liraya varan zam gündeme gelecek.



NELER DEĞİŞECEK?



2000 ve sonrasında emekli olanlar için de bir intibak yapılması gündemde. Yeni intibak çıkması halinde şu gelişmeler yaşanacak: Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı artacak. Maaş zamları eski intibakta olduğu gibi 355 lirayı bulacak. Yanlış maaş hesaplandığı tespit edilenler için toplu ödeme imkanı doğacak. Mahkeme kararı herkesi etkileyecek tek tek dava açmaya gerek kalmayacak.



Kaynak: Güneş