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5 milyon araç otoparklarda çürümeye terk edildi

Türkiye’de çeşitli nedenlerle otoparklarda bulunan 5 milyon araç yavaş yavaş çürüyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:35
5 milyon araç otoparklarda çürümeye terk edildi

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye'de haciz, sigortası olmaması, muayenesi yaptırılmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edilen araçlar için otopark işlemleri yapıldıktan sonra otopark devri başlamış oluyor. Men edilen araçların içerisinde 1,5 milyon liralık cip de bulunuyor 500 bin liralık TIR'da.

Trafikten men edilerek otoparka çekilen araçların gerekli işlemleri yapılmadıktan sonra otoparktan çıkarılması mümkün olmuyor. İşlemler ise zahmetli ve uzun zaman alıyor.

Araçlar trafikten men edildikten sonra 6 ay süreyle otoparkta bekletiliyor. Eğer satışı yapılmak istenirse aracın bakımları için harcanan maliyet de yüksek oluyor. Bu nedenle yeniden satılamayan araçlar yıllarca bekletilip otoparklarda çürüyor.

Ülke genelinde son verilere göre yaklaşık 5 milyon araç otoparklarda bekletiliyor.

OTOPARKTA ARAÇLAR ÇÜRÜYOR

Otoparka çekilen araçlar zaman geçtikçe durdukları yerden değer kaybediyor. Uzmanlar trafikten men edilen araçların çürümeye terk edilmesinin büyük mali kayıplara neden olduğunu belirterek otoparka çekilen araçların 6 aydan sonra yetkili kurumlar tarafından satışının hazırlanıp, hem hazineye, hem Mal Müdürlüğüne, hem de vatandaşa peyderpey hakkının verilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Bunun yanı sıra sayıları giderek artan otoparktaki araçlar oldukça fazla bir alan kaplamaya başladı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 10:35
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