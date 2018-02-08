Milyonlar kendi sonlarını böyle hazırlıyor

Sigara karşıtı önlemler birçok ülkede uygulanmasına rağmen dünyada halen bir milyardan fazla kişi sigara kullanıyor, her yıl yaklaşık 7 milyon kişi sigara kaynaklı yaşamını yitiriyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2017 verilerine göre, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük kamu sağlığı tehditlerinden sigara, her yıl yaklaşık 7 milyon cana mal oluyor.

Bu ölümlerden 6 milyonu doğrudan sigara kullanımından kaynaklanırken, 890 bin civarı ölüm ise içmeyenlerin sigara dumanına maruz kalmaları sonucu yaşanıyor.

SİGARADA YER ALAN 90 MADDE KANSERİ TETİKLİYOR

Sigaranın içinde yaklaşık 5 bin kimyasal madde bulunuyor. Bunlardan 90 maddenin bir kısmı kanseri tetiklerken, bir kısmının da tetiklediğinden şüpheleniliyor.

DSÖ’nün son olarak 2015 yılında güncellenen verilerine göre, en çok sigara içilen ülkelerin başında Endonezya, Rusya ve Çin geliyor.

SİGARAYLA MÜCADELEDE PAKETLEME VE KAMPANYALAR ÖNEMLİ

Tütün karşıtı reklamlar ve sigara paketleri üzerinde yer alan grafikler ile resimlerin, sigaraya başlama oranını azalttığı ve sigarayı bırakanların sayısını arttığı ifade ediliyor.

DSÖ’ye göre, dünya nüfusunun yüzde 19’una karşılık gelen 42 ülkede, sigara paketlerinin üzerinde resimli uyarı bulunuyor. Bu ülkelerin büyük bölümünü, düşük ve orta gelirliler oluşturuyor.

Basına yansıyan sigara karşıtı kampanyalar da gençlerin sigarayı bırakmasında ve sigara kullanımının azalmasında etkili oluyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 39 ülkede son iki yılda sigara karşıtı en az bir kitlesel basın kampanyası yürütülüyor.

Yine tüm tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluğuna yönelik yasakların, dünya genelinde sigara tüketimini ortalama yüzde 7 düşürebildiğine, bu oranın bazı ülkelerde yüzde 16’ya çıktığına işaret ediliyor.

YASA DIŞI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TİCARETİ YASAKLANMALI

DSÖ, yasa dışı tütün ürünleri ticaretinin, büyük sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik ve güvenlik kaygılarına yol açtığına dikkati çekiyor.

Dünyada tüketilen her 10 tütün ürünü ve sigaradan birinin yasa dışı olduğu belirtiliyor. Yasa dışı tütün piyasasının, seyyar satıcılardan organize suç örgütlerine kadar çeşitli aktörler tarafından desteklendiği ifade ediliyor.