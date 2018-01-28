Milyarder prens serbest kalmak için ne kadar haraç ödedi?

Suudi Arabistan genelindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan dünyanın en zengin iş adamlarından milyarder Prens El Velid bin Talal, üç ay sonra serbest bırakıldı. Kasım ayının başından bu yana tutuklu olan Prens Bin Talal’in ailesinden yapılan açıklamada, ünlü ismin evine döndüğü belirtildi.

Suudi Arabistan’ın yarı resmi medya organlarından “Ukaz” gazetesinin haberine göre ise, The Ritz-Carlton’da gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu yeni bir grup, kendileriyle uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldı. Prens Bin Talal'in kendisinden istenen 6 milyar doları Veliaht Prens Abdullah'a ödedikten sonra serbest kaldığı belirtiliyor.