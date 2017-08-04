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Milyar dolarlık Türk-Alman ortaklığı

Dünyanın rüzgâr enerjisi alanındaki en büyük kuruluşlarının katıldığı YEKA ihalesini, Alman şirketi Siemens ile Türk şirketleri Kalyon ve Türkerler’in oluşturduğu konsorsiyum kilovatsaat başına 3.48 sentlik fiyatla kazandı. Kurulacak rüzgâr enerji santrallerinde yüzde 65 yerli payı ile imal edilecek ekipmanlar kullanılacak

04 Ağustos 2017 Cuma 06:40
Milyar dolarlık Türk-Alman ortaklığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ve Türkiye’nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde kilovatsaat başı en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu verdi.

Kilovatsaat başı açık eksiltme usulüyle yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar yaptı.

DEVLER YARIŞTI

İhaleye, Vestas - Enerjisa, General Electric - Fina Enerji, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik, Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji, Enercon - Polat Enerji - Limak Enerji, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji, MingYang - İlk İnşaat, Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri - IC İçtaş Enerji olmak üzere 8 konsorsiyum katıldı.

İhalede en düşük teklif veren 5 konsorsiyum ile açık eksiltmeye geçildi ve açık eksiltme aralığı 0,01 dolar/cent olarak belirlendi.

Açık eksiltmenin üçüncü turunda, MingYang - İlk İnşaat kilovatsaat başına 4,12 kilovatsaat teklif vermesinin ardından, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji ihaleden çekilme kararı aldı. Açık eksiltmenin üçüncü turunda Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu 4,10 dolar/cent teklif verdi.

ÇİNLİLER 11 MOLA ALDI

İki konsorsiyum arasındaki ilk tur olan açık eksiltmenin dördüncü turunda, MingYang - İlk İnşaat konsorsiyumu kilovatsaat başına 4,09 dolar/cent ile başlarken, Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumunun kilovatsaat başı teklifi 4,07 dolar/cent oldu.

Bu turdan sonra açık eksiltme 30. tura kadar devam etti. Çinli Mingyang ve İlk İnşaat’ın oluşturduğu konsorsiyum ihale boyunca 11 kez mola alırken, Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu hiç mola kullanmadı.

Açık eksiltmenin 29. turunda Siemens - Türkerler - Kalyon Enerji konsorsiyumunun kilovatsaat başına 3,49 dolar/cent teklif vermesinin ardından, Mingyang - İlk İnşaat konsorsiyumu 30. turda mola aldı ve molanın ardından ihaleden çekildiğini açıkladı.

Komisyon başkanı Bayraktar, Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumuna son fiyatlarını sordu. Siemens- Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu, kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent fiyat vererek, ihalede en düşük teklifi veren konsorsiyum oldu.

İhaleyi kazanan konsorsiyumda yer alan Türkerler İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, projesinde yerli üretimin yüzde 65 civarında olacağını, yüzde 35 oranında ekipmanın yurt dışından geleceğini belirterek, “Ekipmanların finansmanını yabancı kaynaklardan, kalan kısmı ise yerli bankalardan sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Siemens Gamesa Türkiye Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım da Siemens olarak 160 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini belirterek, “YEKA kapsamında belirlenen sınırların üzerinde hedef koyduk. Elektrik birim maliyetini daha düşürmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. 

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata ise Rüzgar Enerjisi YEKA projesinin stratejik bir ihale olduğunu belirterek, “Bin megavat daha Türkiye’nin dışa olan bağımlılığını azaltmayı gerçekleştiren bir ihale oldu. Sonuçtan memnunuz” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 06:40
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  2. Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar
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