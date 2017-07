Milyar dolarlık 'hafıza' yarışması

İlk bakışta çılgınca gibi görünen yatırım, geleceğin ileri teknoloji dünyasında var olma savaşının ulaştığı boyutu gösterme bakımından oldukça ilgi çekici. 1 milimetrenin milyonda biri olan nanometre boyutunda devam eden işlemci savaşları ise her geçen gün biraz daha sertleşecek. Ayakta kalan pastayı yiyecek. Pes eden ise hafızalardan silinecek.

Teknoloji dünyasında yenilikler birbirini kovalıyor. Dün Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung’un yeni nesil hafıza çipleri başta olmak üzere yeni nesil işlemci teknolojilerine 18.6 milyar dolarlık yatırım planladığını açıklaması dikkatleri bu alandaki amansız yarışa çekti. Marifetleri her gün biraz daha artan mobil cihazlar, kendi başına üretim yapmaya başlayan fabrikalar, akıllanan evler otomobiller ve daha pek çok farklı yenilik işlemci ve bellek teknolojisi olmadan bu noktaya gelemezdi. İster yeni nesil yolcu uçakları ister elektrikli diş fırçası olsun son dönemde kullanıma giren hemen hemen her teknolojik ürünbu iki unsuru bünyesinde barındırıyor. Kullanıcıların çevrelerindeki cihazların hem çok marifetli hem de yüksek performanslı olmalarını istemeleri ise işlemci hızlarını sürekli yeni rekorlara taşıyor.



Geleceğe yönelik beklentiler ise çok daha yüksek. Çevremizdeki internete bağlanabilir cihazların sayısını gelecek 10 yılda 50 milyara çıkarması beklenen nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile birlikte hız ve performans yarışı tamamen farklı bir boyuta taşınacak.



MOORE YASASI TARİH OLUYOR



ABD’li işlemci üreticisi Intel’in kurucusu Gordon Moore’un 1965 yılında söylediği ve işlemci gücünün her 18 ayda iki katına çıkacağı görüşü ‘Moore Kanunu’ olarak kabul edildi. Ancak günümüze kadar gelen bu yasa artık rafa kalkmak üzere. Bunun nedeni ise artan hızla birlikte yükselen ısı ve enerji tüketimi. Özellikle mobil cihazlarda yüksek ısı aynı zamanda tehlike anlamına geldiği için üreticiler yüksek hız yerine yüksek verimli işlemcilere yönelmeye başladı. Diğer yandan cep telefonlarında ve internet altyapısını ayakta tutan sunucularda kullanılan NAND flash belleklerine olan talebin de hızla artması yatırımları ateşliyor. Ancak işlemci mimarisinin nanometre seviyesinde seyretmesi yüksek maliyete neden oluyor. 1 nanometrenin (nm), 1 milimetrenin milyonda biri olduğu dünyada insanın saç teli 300 yıllık bir ağacın gövdesi gibi kalın hale geliyor. Atom ölçeğinde yaşanan kapışmada ise üreticiler ya hep ya hiç için yarışıyor. Ayakta kalanlar geleceğin teknoloji dünyasına yön verecek. Pes edenler ise kısa sürede bellekten silinecek.



IBM, 7 NANOMETRELİK ÜRÜNÜ İLE SÜKSE YAPTI



ABD’li teknoloji şirketi IBM de işlemci üretiminde büyük ölçekli yatırım yapan kuruluşların başında geliyor. Şirket yeni ürettiği 7 nanometrelik işlemci örneğiyle işlemci sektöründe yeni bir sayfanın açılmasını sağladı. Ancak artan hızla birlikte ortaya çıkan ısı sorunu üretici şirketlerin üstesinden gelmesi gereken pek çok engelden yalnızca biri durumunda.



18.6 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM



Samsung Electronics bugün yaptığı bir açıklamayla, hafıza çipleri ve gelecek nesil akıllı telefon ekranlarındaki önderliğini büyütebilmek amacıyla Güney Kore’de 18.6 milyar dolarlık yatırımplanladığını ve bu yatırımdan yaklaşık yarım milyon kişilik istihdam beklediklerini söyledi. Bu yatırım, Asya’nın en büyük üçüncü şirketi olan Samsung’un bu yıl rekor kâr elde etmesine katkı sağlayacak hafıza çipi sektöründeki önderliğini genişletmek konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. Pazardaki liderliğini artırmak için hafıza çiplerine yıllık düzenli bir şekilde 10 milyar dolar yatırım yapan Samsung böylece SK Hynix ve Japon Toshiba gibi rakiplerinin önüne geçiyor.



NİTELİKLİ İSTİHDAM



Açıklama, Güney Kore’nin yeni Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in daha fazla istihdam yaratılması amacıyla büyük firmalara yatırımlarını artırmaları için defalarca yaptığı çağrının ardından geldi.



2.8 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞACAK



- Araştırma şirketi MarketsandMarkets, SMS filtreleme pazarı büyüklüğünün 2 milyar 820 milyon dolara ulaşacağını öngördü.

- Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu, ‘İzinsiz SMS’ler denetlendiği için operatörlerin bu alana yatırımları arttı” dedi.

- Haliloğlu, abonelere sundukları SMS Filtering ve Blacklist/Whitelist çözümleriyle izinsiz SMS ve çağrıların engellendiğini söyledi.