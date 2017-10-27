''Milliyetçilik AB için büyük tehlike''

Portekiz devlet televizyonu RTP’ye özel bir mülakat veren Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Katalonya krizinin ve artan milliyetçiliğin büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Juncker Katalonya’da insan haklarına yönelik sorun yaşanmadığını belirtti:

“Katalonya’da insan hakları sorunuyla karşı karşıya bulunmuyoruz. Katalonyalılara büyük saygı duyuyorum ancak İspanya’nın baskısı altında bulunmuyorlar.”

Juncker Avrupa Birliği’nin Katalonya krizinde arabuluculuk rolünü üstlenmeyeceğini yineledi. Ayrıca krizin İspanya’nın iç meselesi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu başkanı genişleme konusunda kontrolün elden kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

“En büyük tehlike milliyetçilik. Milliyetçilik Avrupa Birliği’nin küresel anlamda önemli rol oynamasını engelleyerek birlik ve beraberliğimizi baltalamamalı.”