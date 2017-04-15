Milliyetçi camianın önde gelen ismi: Sevin ya da sevmeyin Erdoğan millidir!

Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir mecburiyetin tezahürü olduğuna dikkat çeken Seymen, “Ülkenin bir beka problemi var. Bu yeni sistem Türkiye’nin küresel dengelere karşı aldığı tavrın neticesidir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli bir isim olduğunu da kaydeden Prof. Seymen, “Sevin ya da sevmeyin Erdoğan yerli bir isimdir, kimsenin adamı değildir” şeklinde konuştu.

MHP’nin duayen isimlerinden Prof. Dr. Recep Seymen, yarın gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı referandum ile ilgili Akit’e önemli acıkmalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir mecburiyetin tezahürü olduğunu kaydeden Seymen, “Ülkenin bir beka problemi var. Bu yeni sistem Türkiye’nin küresel dengelere karşı aldığı tavrın neticesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli bir isim olduğunu da kaydeden Prof. Seymen, “Sevin ya da sevmeyin Erdoğan yerli bir isimdir,kimsenin adamı değildir” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL DENGELERE KARŞI TAKINDIĞIMIZ TAVRIN NETİCESİ

AKİT: Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

SEYMEN: Ülkenin bir beka problemi var. Küresel dengelere karşı Türkiye’nin aldığı bir tavrın neticesidir. Nefsi müdafaa tavrı. Konjonktürle ilgili. Bir türk savunma refleksi. Ülkenin kurumsal yapısı tamamen afişe olmuş. Bunu 15 Temmuz’da da gördük. Dolayısıyla bir ihtiyaç sonucu oluşmuştur. Olay hayatidir. Bu sistemle birlikte FETÖ, PKK gibi örgütler temizlenecek.

SİSTEM DAHA DA İNSANİLEŞECEK

AKİT: Bireye yönelik kazançları ne olacaktır?

SEYMEN: Bu sistemin en büyük avantajı sistemin daha insanileşecek ve demokratikleşecek olmasıdır.

ERDOĞAN’IN DEĞİL ÜLKENİN MESELESİ

AKİT: Milliyetçi yönü keskin ama karar verememiş vatandaşlarımız olabilir. Neler söyleyeceksiniz?

SEYMEN: Kararsızlar bunu Erdoğan meselesi olarak düşünüyor. Halbuki bu olayın Erdoğan meselesi olmadığını, beka meselesi olduğu, küresel bir nefsi müdafaa olduğunu, ülkenin kurumsal yapısının yenilemesi gerektiğini, CİA bağlantılı örgütleri içinden atması gerektiğini göz önünde bulundurmak lazım.

AKİT: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, merhum lider Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

SEYMEN: Türkeş’in mezarına gidilmesi tabi ki olumlu bir davranıştır.

FETÖ İSLAMIN DÜŞMANI

AKİT: FETÖ’nün ülkemize kast ettiğini biliyoruz. Bunun dışında nihai bir amacı var mıydı?

SEYMEN: Türkiye’deki islami akımı bitirmek istiyordu.

FETÖ ve PKK KOL KOLA

AKİT: 15 Temmuz’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen bir darbe girişimi oldu. Nasıl okuyorsunuz?

SEYMEN: Açık hedef Erdoğan’ın kendisiydi. Bu çok açık ve net. Şu çok net ki 15 Temmuz’da FETÖ ile PKK beraberdi. İmanım gibi biliyorum. Hedef direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı.

AKİT: Kılıçdaroğlu, “kontrollü darbe” sözüyle ne yapmaya çalıştı.

SEYMEN: Sanki Erdoğan işin içinde varmış gibi lanse ediyor. Böyle bir şey söz konusu bile değil.

ERDOĞAN YERLİ VE MİLLİ BİR İSİMDİR

AKİT: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı nasıl değerlendiriyorsunuz?

SEYMEN: Sevin sevmeyin Tayyip Erdoğan yerli bir isimdir. Erdoğan Amerika’nın adamı değildir. Yerlidir. Erdoğan Türkiye’yi çok güzel temsil ediyor.

DEVLET BAHÇELİ ÜLKEYE BÜYÜK HİZMETLER ETMİŞTİR

AKİT: Aynı soruyu Devlet Bahçeli içinde sorsam.

SEYMEN: Devlet Bey ülkeye çok büyük hizmetler etmiştir. Ülkücüleri emperyalistlerin oyunlarına alet etmemiştir.

TÜRKİYE’DEKİ SOLUN AYNAĞI EMPERYALİST BATIDIR

AKİT: Türkiye’deki sol akımlar hakkında neler söyleyeceksiniz?

SEYMEN: 80’lerden önce Türkiye’deki solun kaynağının Sovyetler olduğunu zannediyorduk. Lakin sonradan anladık ki Türkiye’deki solun kaynağı Batı. Türkiye’de Sol, Batı tarafından kontrol ediliyor ve Türkiye’ye operasyon çekmekte kullanılıyor.