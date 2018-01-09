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Milli yıldız Terim'i reddetti

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadroya katmak istediği Kaan Ayhan, sarı kırmızılı kulüpten gelen teklifi reddetti.

09 Ocak 2018 Salı 16:46
Milli yıldız Terim'i reddetti

Devre arası kadrosuna güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da,Fatih Terim'in istediği genç yıldızdan yıldızdan kötü haber geldi. Fatih Terim, milli takımda görev yaptığı dönemde keşefttiği ve şans verdiği Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyordu. Özellikle 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi daha cazip hale getiriyordu.

Ancak sarı kırmızılıların kadrosuna katmak etmek istediği milli futbolcu teklifi geri çevirdi ve kariyerine Almanya'da devam etmek istediği iddia edildi.

(Akşam)

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:46
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
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