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Milli yıldız Avrupa deviyle anlaştı…

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Bundesliga macerası resmen bitiyor. Yeni kulübüyle anlaşmaya varan yıldız oyuncu ilk defa yurt dışında bir kulüpte oynayacak.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:31
Milli yıldız Avrupa deviyle anlaştı…

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Leverkusen macerası sona eriyor. Yetenekli oyuncunun menajeri, Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladı.

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Leverkusen'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, İtalya yolcusu.

Funke Mediengruppe'de yer alan habere göre Leverkusen ile Milan, Hakan Çalhanoğlu transferinde anlaşmaya vardı. Oyuncunun bonservis bedelinin 20 ila 30 milyon euro arasında olacağı belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, Milan ile görüştüklerini doğrulayarak, ''Milan, Avrupa çapında çok büyük bir kulüp. Görüşmeler sürüyor ancak bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Üç sezondur Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki Hakan, 2014'te 14,5 milyon euro karşılığında Hamburg'tan transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Karlsruher altyapısında yetişti.

Üç sezondur Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki Hakan, 2014'te 14,5 milyon euro karşılığında Hamburg'tan transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Karlsruher altyapısında yetişti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:31
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