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Milli ve yerli oyuncak üretimi için ilk somut adım atıldı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, oyuncağın dünyada 208 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyledi.

Milli ve yerli oyuncak üretimi için ilk somut adım atıldı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 12:11
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Düzce'de kurulması planlanan Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi için, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düzce Üniversitesi,(PAGEV) ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) arasında “Düzce İlinde Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi Kurulması İçin İşbirliği Protokolü" imzalandı.

'Düzce Üniversitesi hazır'

Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleşen imza töreni protokol konuşmalarıyla başladı. Programın açılışında Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Düzce Üniversitesinin, Düzce'de kurulması planlanan Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapacağı çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. İşbirliği protokolünün sonrasında tüm paydaşların katılacağı çalıştay, tasarım yarışması ve prototip lansmanının gerçekleştirileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, katılımcılara teşekkür etti.

“2023 hedefine ulaşmak için ileri teknoloji üretmemiz lazım"

PAGEV'in plastik sanayisine ve ülke ekonomisine yaptığı katkıların anlatıldığı video gösterimiyle devam eden programda konuşan DTSO Başkanı Fahri Çakır, Oyuncak OSB ile kültürün, maddi ve manevi değerlerin hamur edildiği bir sanayinin oluşacağını söyledi. İşbirliği protokolü ile Gümüşova'da Oyuncak OSB kurulması arifesinde olduklarını belirten Çakır, yeni nesil teknolojiyi kullanarak, insan sağlığını ve çevreyi koruyarak milli ve yerli oyuncağı üretmenin önemi üzerinde durdu. Düzce TSO olarak bu teşebbüsün arkasında olduklarını ifade eden Fahri Çakır, 2023 hedeflerine ulaşmak için ileri teknoloji üretmemiz gerektiğini vurgulayarak protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“Oyuncağın ticari hacmi 208 milyar dolar"

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, oyuncağın dünyada 208 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyledi. Türkiye'nin ihracatının dünya ticaretinde yüzde 0,1 oranında olduğuna dikkat çeken Eroğlu, pastadan en büyük payı yüzde 41 ile Çin'in aldığını sözlerine ekledi. Çin'in düşük fiyat politikası ve kümelenme modeliyle başarıyı yakaladığının altını çizen Yavuz Eroğlu, Ülkemizin de bu alanda ciddi yatırımlar yapması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin 0-14 yaş grubu 20 milyon çocuğa sahip olduğunu dile getiren PAGEV Başkanı, bu popülasyonun sağlıklı, güvenli ve milli oyuncağı satın alacak potansiyel müşteri grubunu oluşturduğunu belirtti. Almanya'nın Nürnberg şehrinin oyuncak üretiminde dünyada söz sahibi olduğunu söyleyen Eroğlu, Düzce'nin Nürnberg olabileceğini vurguladı. Oyuncak OSB ile Düzce'ye ilk olarak 1 milyar dolar yatırım ve 2.000 kişilik istihdam sağlanacağını ifade eden Yavuz Eroğlu, bu girişimin bölgeye büyük prestij getireceğini söyledi.

“Milli ve Yerli oyuncak markası bu topraklardan çıkacak"

Düzce Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, oyuncak sanayisinin temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek konuşmasına başladı. Oyuncak OSB için Düzce Üniversitesinin farklı, inovatif ve girişimci özellikleri olduğunu ifade eden Rektör Çakar, milli manevi değerleri, vatan ve millet sevgisini çocuklarımıza en iyi şekilde oyuncak yoluyla aktarabileceğimizi söyledi.

Milli, yerli ve evrensel özelliklere sahip oyuncak üretiminin, bu işbirliğinin en büyük kazancı olacağını ifade eden Rektör Çakar Düzce Üniversitesinin; Düzce Teknoparkı, Merkez Laboratuvarı, Tasarım Prototipleme ve Test Merkeziyle Oyuncak OSB'ye tasarımdan malzeme seçimine, prototipten üretime kadar her aşamada destek olmanın taahhüdünü verdiklerini sözlerine ekledi. Milli ve yerli oyuncak markasının bu topraklardan çıkacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, en büyük partnerlerinin sanayiciler olduğunu belirterek bu girişimde büyük emekleri olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti.

“Oyuncak OSB ile 700 milyon dolarlık ithalatın yarısının üretilebilir"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Ülkemiz ithalatının yüzde 73'ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu ifade ederek orta gelir tuzağına dikkat çekti. Bu tehdide karşı Bakanlık olarak teknolojik yoğunluk ile ürün gamındaki katma değeri artırma çalışmaları olduğunu ifade eden Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Düzce Oyuncak OSB ile 700 milyon dolarlık ithalatın yarısının üretilebileceğini dile getirdi. Bu yatırımın Düzce'nin ekonomisine yüzde 15'lik katkı sağlayacağını belirten Kılıçaslan, bu girişimin üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

“İşbirliği Protokolü için imzalar atıldı"

Protokol konuşmalarının ardından imza törenine geçildi. Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları için ilk somut adımın atıldığı işbirliği protokolünü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ve DTSO Başkanı Fahri Çakır imzaladı.

İşbirliği protokolünde; Ülkemizde istihdam ve katma değer oluşturacak, milli duygulara dokunacak karakter, model, prototip ve ürün üretecek bir Oyuncak Organize Sanayi Bölgesinin, kurulum ve operasyon süreçlerini tanımlamayı ve tarafların işbirliği ile bu süreçlere hukuki dayanak sağlamasını amaçlıyor.

İmzalanan protokolle; milli oyuncağın tasarım, prototipleme, üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik çalışmalara öncelik verilecek. Bu kapsamda ürün geliştirme, Ar-Ge ve inovatif çalışmalara da Düzce Üniversitesi tarafından akademik ve teknik destek sağlanacak. Yine protokol çerçevesinde milli oyuncağın fikirsel altyapısını güçlendirici, tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerini destekleyici seminerler, konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenlenecek.

Düzce'de kurulacak Oyuncak OSB ile kültürel değerlerimizi de yansıtacak yerli ve milli oyuncak üretilmesi hedeflenirken, üretim için birçok firmanın yatırım yapması; bu yatırımların, doğrudan ve dolaylı olmak üzere Düzce'ye önemli oranda istihdam sağlaması bekleniyor.

 
EtiketlerTürkiyeGümüşAlmanyaÇinDüzceÇalOrganize Sanayi BölgesiGümüşova
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