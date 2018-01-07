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Milli uçak için kritik süreç başlıyor!

TAI tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi'nde bu yıl motor ve kritik sistemlerin geliştirilmesine yönelik sözleşmeler imzalanacak.

07 Ocak 2018 Pazar 13:43
Milli uçak için kritik süreç başlıyor!

Ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük ve zorlu Ar-Ge projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi, bu yıl imzalanacak sözleşmeler doğrultusunda yol alacak.

Başta ana yüklenici Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) olmak üzere proje kapsamında görev alan tüm paydaşlarla çalışmalar yürütülüyor.

F-16 uçaklarının yerini alabilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan projeyle, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye; ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

Motoru için TUSAŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce talip

TAI ile BAE Systems arasında MMU geliştirilmesine yönelik ve ön tasarım aşamasını kapsayan iş birliği anlaşması geçen yıl imzalandı. Bu dönem içinde hava aracının geliştirilmesi, mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanıyor.

Ön tasarım aşaması sonunda projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülüyor.

MMU Projesi kapsamında bu yıl bir dizi önemli adım atılacak.

Öncelikli olarak yakın zamanda motor seçiminin yapılması bekleniyor. Uçağın motorunun üretimine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığı talip oldu. Seçimin tamamlanmasıyla bu konuda sözleşme imzalanacak. Motor sözleşmesini, proje için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin geliştirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanması izleyecek.

Gençlere MMU için çalışma fırsatı

Bu yıl projeye yönelik çalışmaların bir diğer önemli başlığını ihtiyaç duyulan insan kaynağının artırılması için yürütülecek çalışmalar oluşturacak.

TAI, bu konuda bir ekosistem oluşturabilmek için geçen yıl bir dizi adım attı. Başta ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerle projeler başlatan, protokoller imzalayan TAI, üniversitelerin 3 ve 4. sınıfındaki öğrenciler için Stajyer Mühendis Programı'nı hayata geçirdi.

Projelerin arzu edilen nitelik ve zamanda gerçekleştirmesi amacıyla Teknopark İstanbul TAI Ar-Ge Merkezi'ni açan şirket, burada 200 mühendis istihdam etmeyi planlıyor.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 13:43
  1. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
  2. Ar-Ge
  3. Milli Muharip Uçak
  • TFx En az 1000adet üretmeli 250adet değil.TFx En az 1000adet üretmeli 250adet değil.24 dk önce
    İNGİLİZLER OLMAZSA Güvenilmez onlara.Ukranyada uçak sanayi alt yapısı var.Onlarla kafa kafaya verip jet motoruda üretip Yapa biliriz.F35 sipariş sayısı gözden geçirilmeli kaynak kodu elimizde olmayacak buraya aktarılacak para TFx aktarılmalı.
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti27 dk önce
    F35 yazılım çorbası 14 adet kesin siparişimiz var Onun dışında 100adet falan Almamalıyız.ORAYA verilecek Parayı TFx projesine aktaralım.Tfx çift motor euro200 motorunun T200ismini alarak Türkiye'de üretilmesi planlanan Bu motor Türkiye'de üretilip Tüm parçaları Türkiye'de yapılmalı.Kiritik parçalar yurtdışından gelmemeli.
  • kamil u.kamil u.29 dk önce
    hele önce şu "MİLLİ ARABAYI" görelim.. yıllardır insanları aldatıyorsunuz, ha bugün, ha yarın diye oyalıyorsunuz.. altından bir şey çıkmıyor.. AKP ye oy toplamak için yıllardır aynı numara..
Bugünkü Akit

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