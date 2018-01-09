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Milli tüfekte dikkat çeken ayrıntı

Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPt-55, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, TSK, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine girdi.

09 Ocak 2018 Salı 18:47
Milli tüfekte dikkat çeken ayrıntı

MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla üretildi.

MPT-55, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu taşıyor. Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili de 3 bin 600 metreye ulaşıyor.

KAYI BOYU SEMBOLÜ İŞLENDİ

MPT-55 üzerindeki fark edilmeyen bir ayrıntı ise Kayı damgası oldu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 18:47
  1. MPT-55
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