Milli tüfekte dikkat çeken ayrıntı
Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPt-55, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, TSK, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine girdi.09 Ocak 2018 Salı 18:47
MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla üretildi.
MPT-55, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu taşıyor. Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili de 3 bin 600 metreye ulaşıyor.
KAYI BOYU SEMBOLÜ İŞLENDİ
MPT-55 üzerindeki fark edilmeyen bir ayrıntı ise Kayı damgası oldu.