Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milli tüfek sınırları aştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkin olarak kullanılan MPT-76'nın Somali'ye 450 adet teslimat yapıldı.

31 Ekim 2017 Salı 11:48
Milli tüfek sınırları aştı

Kara Kuvvetleri Komutanlığının piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen ve envanterdeki yerini alan Milli Piyade Tüfeği MPT-76, dost ve kardeş ülkelerin ordularına da hizmet vermeye başladı.

Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında 2014'te prototipleri üretilen MPT-76 için seri üretim sürecinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) 20 bin, Kalekalıp'a 15 bin, Sarsılmaz'a 10 bin adet sipariş verildi.

MKEK, bugüne kadar 500'ü Cumhurbaşkanlığına olmak üzere 3 bin 200 tüfeğin teslimatını gerçekleştirdi. Kurum, kalan tüfeklerin teslimatını gelecek yıl tamamlamayı planlıyor.

Türkiye'de envanterdeki ağırlığı artan MPT-76, yurt dışında da kullanılmaya başlandı. MPT-76'dan Somali'ye 450 adetlik teslimat yapıldı.

Güvenlik sorunları yaşanan Somali'de, yetkililer, ordunun askeri alanda eğitim ve donanıma ihtiyacı olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.

Türkiye ile Somali arasında askeri eğitim ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı. Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da ev sahibi ülkenin askerlerinin eğitimine yönelik askeri eğitim üssü inşa etmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de MPT-76'yı envanterine dahil etmek üzere harekete geçti. KKTC ile 2 bin 500 adetlik MPT-76 siparişe bağlandı.

Özellik ve tasarımıyla ilgi odağı

MPT-76, NATO tarafından belirlenen 47 ayrı testten başarıyla geçti. 1,5 milyondan fazla fişekle test edilmiş tek ve özgün silah özelliğini taşıyan MPT-76, 4,2 kilogram ağırlığıyla diğer piyade tüfeklerine oranla daha hafif ve düzeneğinde bulunan gaz sistemi sayesinde ısınma problemi yaşamıyor.

Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapabilen MPT-76, 7,62 mm, 51 NATO kalibre ve 20 fişek kapasiteli kompozit şarjöre sahip bulunuyor.

Etkili menzili 600 metre olan MPT-76'da, modüler bir kundağa entegre edilmiş kızak sistemi yer alıyor. Silaha, ray sistemiyle uyumlu bütün aksesuarlar eklenip çıkarılabiliyor.

MPT-76, teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekti ve ilgi odağı oldu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:48
  1. milli tüfek
  2. piyade tüfeği
  3. Milli Piyade Tüfeği MPT-76
  4. MKEK
  5. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu: Türkiye tek gündemi terör olan bir ülke değildir
    1. Soylu: Türkiye tek gündemi terör olan..
    2. Zonguldak’ta şiddetli yağmur sonrası..
    3. Ozan Tufan'ın hareketi sosyal medyada..
    4. Fenerbahçe son 5 sezonun en kötü..
    5. Süt ürünlerinde yüzde 25 fiyat artışı
    6. Benzine yapılan zamlar haddini aştı
    7. Onlarca öğrenci hastanelik oldu
    8. Umut Bulut, Fenerbahçe'ye 10. golünü..
    9. Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda..
    10. Çorlu'da eğitim uçağı düştü
    11. İtalyan usulü dolandırıcılık
    12. İsrail askerleri yine terör estirdi:..
    13. Seri katil dokuz kişiyi parçalara..
    14. Hindistan’da mide şikayetiyle gitti,..
    15. Başbakan'dan CHP'li sözcüye tokat gibi..
    16. Putin, Stalin'i eleştirdi: Mazur..
    17. İbadi: Peşmerge'ye iki seçenek sunuyorum
    18. Turizm gelirleri tavan yaptı
    19. Recep Altepe'nin yerine Mevlüt Uysal..
    20. Tarım ürünleri ithalatı yüzde 12,5 arttı
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'