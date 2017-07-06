Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milli Tren Projesi için 30 mühendis alınacak

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğünce, Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere 30 mühendis alınacak.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:41
Milli Tren Projesi için 30 mühendis alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, Milli Tren  Projesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli statüde 20 makine, 10  elektrik-elektronik alanından olmak üzere 30 mühendis alımı için yazılı ve sözlü  sınav yapacak. Adaylara, atama onayları hariç, tüm tebligatlar ve duyurular  http://www.tulomsas.com.tr internet adresinden yapılacak.

Başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek sınav,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 27 Ağustos'ta  yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan  adaylara, bu sınavın tarihi ve yeri ayrıca duyurulacak. Nihai başarı listesi  http://www.tulomsas.com.tr adresinde ilan edilerek, alımı yapılacaklara yazılı  tebligatta bulunulacak.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:41
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
    1. 3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
    2. Bakan Çelik: Elimizin tersiyle iteriz
    3. Diyanet, 15 Temmuz şehitleri için özel..
    4. Amerika'lı diplomat Suriye..
    5. Amerika ve AB'den Kıbrıs..
    6. Bakanlık açıklama yaptı: Sakın..
    7. Diyanet, boşalan hac kontenjanlarının..
    8. Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması..
    9. Güneş'ten Adriano açıklaması:..
    10. Yıkılan 200 yıllık çam ağacı oraya..
    11. İki dev bir oldu köylere 4.5G yolda
    12. Korkmaz NBA'de ilk maçına çıktı!
    13. Bayılacaksınız! 30 bin liraya muhteşem..
    14. İşte zamlı maaşların yatacağı tarih!
    15. Ülke karıştı! Türkler sokağa çıkamıyor
    16. Diego Armando Maradona'ya fahri..
    17. Manisa 3.6 şiddetinde deprem ile..
    18. Elektrik tellerinde asılı olarak..
    19. Eli silahlı on kişi vahşice bir adama..
    20. Pepe: Beşiktaş'a kupalar kazanmaya..
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı