Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.

Üç takımlı dört gruptan oluşan B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.

A LİGİ

GRUP 1: Almanya, Fransa, Hollanda

GRUP 2: Belçika, İsviçre, İzlanda

GRUP 3: Portekiz, İtalya, Polonya

GRUP 4: İspanya, İngiltere, Hırvatistan

B LİGİ

GRUP 1: Slovakya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti

GRUP 2: Rusya, İsveç, TÜRKİYE

GRUP 3: Avusturya, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda

GRUP 4: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka

C LİGİ

GRUP 1: İskoçya, Arnavutluk, İsrail

GRUP 2: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya

GRUP 3: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi,

GRUP 4: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya

D LİGİ

GRUP 1: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra

GRUP 2: Belarus, Luksemburg, Moldova, San Marino

GRUP 3: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosovo

GRUP 4: Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein, Cebelitarık

UEFA Uluslar Ligi statüsü

A Ligi

Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B Ligi

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.



B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C Ligi

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D Ligi

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018

2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020