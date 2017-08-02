Milli Takım'ın hocası belli oluyor!
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oluyor. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mircea Lucescu ile görüşmek üzere Romanya'ya gitti.02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:03
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Romanya'ya gitti. Demirören, şu an da herhangi bir takım çalıştırmayan Mircea Lucescu ile bir araya geldi.
YA MİLLİ TAKIM YA DA GALATASARAY
Hürriyet'in haberine göre, Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa 72 yaşındaki Rumen teknik adam, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacak. Ve görüştüğü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 'Hayır' diyecek. Aksi takdirde Lucescu, sarı kırmızılılara imza atacak.