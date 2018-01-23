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Milli Takım'da sürpriz istifa!

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan, görevini bıraktı.

23 Ocak 2018 Salı 19:37
Milli Takım'da sürpriz istifa!

9 yıl milli takımların çeşitli kategorilerinde teknik direktörlük görevi yapan ve Fatih Terim döneminde Ümit Milli Takımı çalıştıran Abdullah Ercan, bugün sürpriz bir şekilde federasyona istifasını verdi.

Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevi sırasında çeşitli kulüplerden aldığı teklifleri geri çeviren Ercan'ın istifası, federasyonda sürpriz bir şekilde karşılanırken, genç teknik adamın bir kulüple prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a 13 futbolcu veren ve Lucescu döneminde de Rumen teknik adam ile birlikte A Milli Takım'ın gençleşmesinde etkin rol oynayan Abdullah Ercan'ın bu istifası, milli takımların planlarını bozdu.

Genç teknik adamın istifasının ardından telefonlarını kapatması dikkat çekti. (Sporx)

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 19:37
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