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Milli Takım'da sıcak gelişme! Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas...

TFF, yaşanan yol ayrımının ardından Fatih Terim'in görevlendirdiği Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'la ilgili önemli bir karar aldı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 23:28
Milli Takım'da sıcak gelişme! Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas...

Türkiye futbolunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas hakkında önemli bir karar alındı.

GÖREVLERİ DONDURULDU

TFF, Özdilek ve Kafkas'ın görevlerini dondurma kararı aldı. İki ismin geleceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Hafta başında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 1. yardımcısı olarak göreve başlayan Mehmet Özdilek'ten sonra, Tolunay Kafkas da bugün Genç Milli Takımlar sorumluluğuna getirilmişti.

Öte yandan Terim'in ardından Hande Demirtaş, Bülent Bayraktar, TFF Milli Takımlar Tesisler Koordinatörü Fahri Yılmaz ve A Milli Takım İdari Sorumlusu Şükrü Hanedar'ın istifa ettiği haberleri ise asılsız çıktı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:28
  1. Fatih Terim
  2. Mehmet Özdilek
  3. Tolunay Kafkas
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