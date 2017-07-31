Milli Takım'da rota Abdullah Avcı
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alan TFF, A Milli Takım görevi için rotayı Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ya çevirdi.31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:01
Beşiktaş Kulübü'nün, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş'e gelen teklifi reddettiğini açıklamasının ardından, ay-yıldızlı ekibin başına kimin geçeceği konusunda çalışmalar sürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ismi konuşuluyor. Federasyon yetkililerinin, Abdullah Avcı'ya kısa süre içinde teklif götürmesi bekleniyor.
Medipol Başakşehir'i geçen sezon lig ikincisi ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti yapan Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinde bulunmuştu.
Kaynak:Ntvspor