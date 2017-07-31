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Milli takıma yeni aday!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF Yönetimi) Milli Takım için Abdullah Avcı ile görüşecek.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:38
Milli takıma yeni aday!

Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alan TFF Yönetimi, Milli Takım için Abdullah Avcı ile görüşecek.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:38
  1. abdullah avcı
  2. şenol güneş
  3. milli takım
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