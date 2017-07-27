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Milli Takım'a sürpriz isim Rıza Çalımbay

Fotomaç yazarı ve spor yorumcusu Cevdet Ünüvar Milli Takım teknik direktörlüğüne Rıza Çalımbay'ın gelebileceğini iddia etti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 01:34
Milli Takım'a sürpriz isim Rıza Çalımbay

YENİAKİT.COM.TR -Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağını Fotomaç yazarı ve spor yorumcusu Cevdet Ünüvar sosyal medya hesabından duyurdu.Cevdet Ünüvar'ın sosyal medya hesabı twiterdan Milli Takımın hocasını böyle duyurdu,''Son gelen bir haber heyacanlandırdı.A Milli Takım'ın başına sürpriz bir isim Rıza Çalımbay ismi de düşünülüyor diye olur,olmaz,duyun istedim.''

Kaynak:Yeniakit

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 01:34
  1. rıza çalımbay
  2. Cevdet Ünüvar
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