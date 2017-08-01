Milli takıma o ismi önerdiler!
Fatih Terim sonrası yeni hoca arayışını sürdüren Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu hamlesinden sonuç alamadı.01 Ağustos 2017 Salı 18:22
A Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlamak üzere. Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alan Yıldırım Demirörenve ekibinin, Mircea Lucescu hamlesi de karşılık bulmadı. Rumen hocayla mesafe kat edemeyen TFF Yönetimi, rotasını tekrar Abdullah Avcı'ya çevirdi.
Başakşehir'deki projelerin sağlıklı yürüyebilmesi için Abdullah Avcı'nın, milli görev alarak mesaisini artırmasına sıcak bakmayan Göksel Gümüşdağ da ikna edildi.
Taraflar prensipte el sıkıştı, resmi açıklamanın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Başakşehir-Club Brugge maçı sonrası yapılması bekleniyor.
18 maça çıkmıştı
Avcı daha önce 17 Kasım 2011-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında A Milli Takım'ın başında 18 maça çıkmıştı.