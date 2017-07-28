Milli Takım için yeni iddia Laurent Blanc

Terim’in görevden ayrılması dedikodu kazanını kaynattı. İlk etapta futbol direktörlüğü müessesi kaldırılacak. 14 yabancı kurulu masaya yatırılacak.

Yüksek ihtimalle kaldırılacak. Ardından milli takımı 2 Eylül’de oynanacak maça takımı Mehmet Özdilek hazırlayacak.Bir başka iddia ise grupta kalan 4 maç için takımın başına Şenol Güneş geleceği. Galatasaray’ın danışmanlık teklifini kabul etmezse Mircea Lucescu ile de bir görüşme olması bekleniyor. Bu isimlerin dışında Fransa Milli Takımı’nın hocası Laurent Blanc’ın da ismi dedikodu olarak konuşulmaya başlandı.