Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen söylentisi!

A Milli Takım'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu yeni arayışlar içerisine girdi.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:06
Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen söylentisi!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in daha önce Ayhan Bermek'in görev aldığı milli takımlar sorumlusu olarak göreve getirilmesi yönetimde sesli bir biçimde konuşulmaya başlandı.

Geçmişte Ayhan Bermek'in başarı ile yaptığı bu görevi Rıdvan Dilmen'in olumlu baktığı iddia edildi.

Dilmen 2018'de TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü ifade etmişti. Futbolda birçok şeyin değişmesi gerektiğine parmak basan futbol yorumcusu, bu göreve talip olduğunu açıkça belirtmişti. Dilmen kısa süren Fenerbahçe teknik direktörlüğü macerasının ardından bir daha takım çalıştırmadı.

Rıdvan Dilmen uzun yıllardır NTV bünyesinde %100 Futbol programında yorumculuk yapıyor. Terim ile ani bir şekilde yolların ayrılmasının ardından gündeme; Şenol Güneş, Lucescu, Mehmet Özdilek, Abdullah Avcı ve Mustafa Denizli gibi önemli teknik adamlar geldi. (Ajansspor)

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:06
  1. MİLLİ TAKIM Haberleri
  2. MİLLİ TAKIM
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    1. Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    2. Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!
    3. Önce akıma kapıldı sonra yere çakıldı!
    4. Avrupa'nın en eski ormanında ağaç..
    5. WhatsApp'tan gelen mesajlara dikkat!..
    6. Pensilvanya İblis'i boş durmuyor.....
    7. TIR'ın çarptığı otomobil takla attı: 1..
    8. Hristiyan kadın müslüman oldu
    9. Yenimahalle’ye beş yeni park daha
    10. Aşırı sıcak fındığı haşladı
    11. Savunması güldürdü... Domates..
    12. Öğrencilerden örnek hareket!
    13. Duruşma salonuna o sırayla..
    14. Aydın Caddesinde çalışmalar devam ediyor
    15. Almanya'da gece kulübünde silahlı..
    16. Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen..
    17. Rüştü - Terim gerginliğinde önemli..
    18. 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    19. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    20. Erdoğan'ın çağrısına ilk destek..
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı