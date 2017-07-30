Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen söylentisi!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in daha önce Ayhan Bermek'in görev aldığı milli takımlar sorumlusu olarak göreve getirilmesi yönetimde sesli bir biçimde konuşulmaya başlandı.

Geçmişte Ayhan Bermek'in başarı ile yaptığı bu görevi Rıdvan Dilmen'in olumlu baktığı iddia edildi.

Dilmen 2018'de TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü ifade etmişti. Futbolda birçok şeyin değişmesi gerektiğine parmak basan futbol yorumcusu, bu göreve talip olduğunu açıkça belirtmişti. Dilmen kısa süren Fenerbahçe teknik direktörlüğü macerasının ardından bir daha takım çalıştırmadı.

Rıdvan Dilmen uzun yıllardır NTV bünyesinde %100 Futbol programında yorumculuk yapıyor. Terim ile ani bir şekilde yolların ayrılmasının ardından gündeme; Şenol Güneş, Lucescu, Mehmet Özdilek, Abdullah Avcı ve Mustafa Denizli gibi önemli teknik adamlar geldi. (Ajansspor)