Milli Takım anlaşmaya vardı
Fatih Terim'in ardından yeni hoca arayışını sürdüren Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu hamlesinden sonuç alamadı. TFF Kurmayları, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı ikna etti. Ay-Yıldızlılar'da Abdullah Avcı döneminin başlaması an meselesi...01 Ağustos 2017 Salı 20:31
A Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlamak üzere... Şenol Güneş'ten olumsuz cevap alan Yıldırım Demirören ve ekibinin, Mircea Lucescu hamlesi de karşılık bulmadı. Rumen hocayla mesafe kat edemeyen TFF Yönetimi, rotasını tekrar Abdullah Avcı'ya çevirdi.
Başakşehir'deki projelerin sağlıklı yürüyebilmesi için Abdullah Avcı'nın, milli görev alarak mesaisini artırmasına sıcak bakmayan Göksel Gümüşdağ da ikna edildi.
Taraflar prensipte el sıkıştı, resmi açıklamanın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Başakşehir-Club Brugge maçı sonrası yapılması bekleniyor.
18 MAÇA ÇIKMIŞTI
Avcı daha önce 17 Kasım 2011-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında A Milli Takım'ın başında 18 maça çıkmıştı.
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