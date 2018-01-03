Milli Takım, 44 yıl aradan sonra İran ile karşı karşıya gelecek

Mircea Lucescu yönetimindeki Milliler, hazırlık maçlarına da devam ediyor. Bu kapsamda A Milli Takım önümüzdeki aylarda İran'la bir maç yapacaklar.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

EN GEÇ MAYIS SONU OYNANACAK



"A Milli Futbol Takımımız, komşu ülke İran ile hazırlık maçı oynayacak.

İran Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde A Milli Takımlar arasında 2018 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi özel bir maç yapılması için prensip anlaşmasına varıldı. İki ülke en geç mayıs ayının son haftasında karşılaşacak.

EN SON 44 YIL ÖNCE KARŞILAŞTIK

Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapacağımız müsabakanın tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak.

A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-Yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı."