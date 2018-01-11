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Milli silahlara büyük ilgi var

Milli Savunma Bakanı Canikli, Milli Tank Projesi kapsamında geliştirilen Altay’ın sadece Ortadoğu'da değil, Asya ülkelerine de satılabileceğini söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 03:31
Milli silahlara büyük ilgi var

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Tank Üretim Projesi kapsamında geliştirilen Altay Tankı’yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geliştirilen yerli savunma ürünlerinin yurtdışına pazarlandığını belirten Canikli, “Bütün savunma ürünlerinin büyük bölümü sipariş üzerine yapılır. Biz gittiğimiz ülkelerde onun pazarlama çalışmalarını yapıyoruz. Ciddi de bir talep var. Hem Fırtına obüsümüze, hem Altay tankımıza, hem de diğerlerine” ifadesini kullandı. Tüm dünyada büyük ilgi uyandıran Altay tankı ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Canikli, “Altay tankının ihalesi yapıldı. Bütün tekliflerdeki kriterler ayrıntılı olarak değerlendiriliyor” dedi.

CİDDİ BİR TALEP VAR

Altay tankının yurtdışına satışının gündemde olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Canikli, “Bütün ürünlerimizin yurtdışına pazarlamasını yapıyoruz zaten. Bütün savunma ürünlerinin büyük bölümü sipariş üzerine yapılır. Biz gittiğimiz ülkelerde onun pazarlama çalışmalarını yapıyoruz. Ciddi de bir talep var. Hem Fırtına obüsümüze, hem Altay tankımıza, hem de diğerlerine. Sadece Ortadoğu ülkeleri değil, biz onu Asya ülkelerine, Ortadoğu’ya, Batı Avrupa’ya rahatlıkla satabiliriz. Çünkü teknolojik özellikleri çok iyi, çok sofistike bir ürün. Bazı ayrıntıları var, onları paylaşmayalım. Dünyadaki en iyilerinden biri olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Motorda ciddi yol aldık

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Altay’ın üretim aşamalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Motor ayrı bir çalışma ama seri üretim o motor kullanılarak yapılacak. Motorun ihalesi ayrı yapılacak fakat ürün tek parça. Tümüyle yerli hale getirmek için tek sorun motor biliyorsunuz, diğer komponentlerle ilgili bir sıkıntı yok. Hepsi için geçerli. Motor konusunda ciddi mesafeler alındı. Hatta... Neyse onu söylemeyeyim. Şu anda ağırlıklı olarak Fırtına dahil, Altay tankı dahil, gemiler dahil hepsinin motoruyla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.
altay 2020 başı gibi

Hizmette olacak

Altay tankının hizmete alınacağı tarih olarak “2019 sonu, 2020 başı” diyen Bakan Canikli, projedeki gecikmenin krediyle alakalı bir gecikme olduğunu bildirdi. Canikli, “Motor da dahil tümü Türkiye’de yapılacak. Şimdi seri ve yerli üretim, motor da dahil olmak üzere, seri üretim olacak. Bu ihale seri üretim ihalesi” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 03:31
  1. Nurettin Canikli
  2. Altay
  3. Milli Tank Üretim Projesi
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