Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milli silahlar inlerinde vuruyor

ABD destekli terör örgütü PYD/YPG’ye karşı başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekâtında destan yazmaya devam eden Mehmetçik’in kullandığı milli silahlar, dünyayı kendine hayran bıraktı. Harekâtta kullanılan ÇNRA ve Cirit lazer güdümlü füzelerin dünya kamuoyunu çok etkilediğini belirten yetkililer, önümüzdeki 3 yıl içerisinde yaklaşık 40 ülkeye 6.5 milyar TL’lik yerli silah satışı yapılacağını açıkladı.

26 Ocak 2018 Cuma 04:44
Milli silahlar inlerinde vuruyor

ÖMER FARUK ŞAHİN - GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARAABD destekli terör örgütü PYD/YPG’ye karşı başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekâtında destan yazmaya devam eden Mehmetçiğin elini yerli ve milli silahlar güçlendiriyor. 7’nci gününe girilen operasyonda önemli rol oynayan milli silahlar, teröristlere göz açtırmıyor.

35-40 ÜLKEYE İHRACAT

Son dönemde başlattığı yerli ve milli silah atağı ile önemli bir başarı yakalayan ve önümüzdeki 3 yıllık süreçte 6,5 milyar liralık ihracat yapmayı hedefleyen milli savunma sanayi, Afrin’de teröristlere göz açtırmıyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen silahların kullanıldığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtı aynı zamanda birçok silahın gerçek çatışma ortamında test edilmesine vesile oluyor.

OBÜS VE FÜZELER MEHMETÇİK’İN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Afrin operasyonunda Mehmetçik’e en büyük desteği sağlayan milli silahların başında fırtına obüsleri ve Sakarya füze bataryaları ve TR-122 ÇNRA Füzesi geliyor. 30 saniyede ateşe hazır hale getirilebilen yapısı ile hareket halindeki Mehmetçik’e yol açan obüs ve füze bataryalarının menzili ise, 40 kilometrenin üzerinde.

HAVADAN KARAYA MİLLİ FÜZELER BAŞARILARI İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Hareket halindeki birliklere havadan destek verilmesi ve aynı zamanda terör örgütünün mühimmat depolarının yerle bir edilmesinde kullanılan SOM Seyir Füzesi, MK-82 ve MK-84 füzeleri ise, Afrin operasyonunda kullanılan ve dünya çapında başarı yakalayan havadan karaya milli füzeler olarak ön plana çıkıyor.

İHA VE SİHA’LAR MEHMETÇİK’İN GÖZÜ KULAĞI

Mehmetçik’in harekâtta gözü kulağı durumunda olan İnsansız Hava Araçları ise, başarıları ile göz kamaştırıyor. Faaliyete geçtiği günden bugüne kadar başarıları ile gündeme gelen Bayraktar İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı, terör örgütünün korkulu rüyası konumunda.

ATAK İLK DEFA SINIR DIŞI HAREKATTA

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve üretilen ilk helikopter olan Atak helikopterinin de etkin bir şekilde kullanıldığı ilk harekât olan ‘Zeytin Dalı’ harekâtında, kullanılan piyade tüfekleri ve zırhlı birlik taşıyıcıları da isimlerinden başarı ile söz ettiriyor.

İnsansız mayın araçları da kullanımda

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nın 6. günü geride bırakılırken, uzaktan kumandalı mayın temizleme ve bomba imha araçları da devreye sokuldu. Daha önce askerlerin ellerindeki dedektörlerle mayın ve tuzaklar temizlenmeye çalışılırken şimdi teknoloji kullanılarak olası kazalara karşı da önlem alınıyor.

Mehmetçik ve ÖSO birlikleri tarafından ele geçirilen 15 yerleşim biriminin teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından, evler tek tek kontrol edildikten sonra tuzaklama ve mayınlara karşı da önlem alınıyor.

BOZENA 5 İMHA ROBOTLARI

Birçok alanda tuzak ve mayın temizlemesi “Bozena 5” isimli robot araçlarla yapılırken bu aracın giremediği yerlerde de tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) ve tuzaklar, yine uzaktan kumandalı bomba imha robotları tarafından imha ediliyor.

Daha önce TSK tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Suriye sınırında kullanılan “Bozena 5” mayın ve tuzak temizleme aracı, şimdi de Afrin bölgesinde kullanılıyor.

İnsansız mayın aracı olarak da adlandırılan ve 5 bin metre mesafeden kontrol edilebilen “Bonzea 5” ile DAEŞ tarafından döşenen mayınların temizlenmesinde büyük başarı elde edilmişti.

Mayın temizleme aracı, 2.6 metre genişliğinde temizlik yaparak ilerleyebilme kabiliyeti nedeniyle askeri birliklerin geçeceği güzergahlarda da kullanılabiliyor.

300’ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı’ndan, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Harekâtta sağ olarak yakalanan 7 terörist ise, Hatay’a getirildi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 04:44
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. ÖSO
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Afrin
  5. terör örgütü PYD/YPG
  6. Bozena 5
  7. Atak helikopteri
  8. Bayraktar İnsansız Hava Aracı
  9. SOM Seyir Füzesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkmen Dağı Esed askerlerinden temizlendi
    1. Türkmen Dağı Esed askerlerinden..
    2. Milli silahlar inlerinde vuruyor
    3. ‘Şavaşa hayır’cılar bu vahşete kör..
    4. İran’dan Akdeniz’e temizleyeceğiz!
    5. ‘Psikolojik harp ile karşı karşıyayız’
    6. ABD’nin ‘çekiç güç’ tuzağı tutmadı
    7. ABD’nin asıl korkusu Münbiç
    8. Kürt muhalifler PYD zindanlarında
    9. Dün PKK’ya ağladılar, bugün YPG’ye
    10. PYD’den Amerika’ya Deyrizor tehdidi
    11. ABD askeri Münbiç'ten çıkarılıyor mu?..
    12. FETÖ’yü savunanlar Suna'ya sessiz
    13. ABD çadır devletine döndü
    14. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    15. Türkiye'den ABD'ye uyarı: Teröristin..
    16. TTB, tüm doktorların görüşünü..
    17. İşte Ziya Doğan'ın yeni takımı
    18. Aziz Yıldırım kararını verdi! Tam 7..
    19. Başakşehir ,Trabzonspor'un yıldızına..
    20. Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın..
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Bizi dinlerlerse iyi olur!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Bizi dinlerlerse iyi olur!
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...