Milli silahlar inlerinde vuruyor

ÖMER FARUK ŞAHİN - GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - ABD destekli terör örgütü PYD/YPG’ye karşı başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekâtında destan yazmaya devam eden Mehmetçiğin elini yerli ve milli silahlar güçlendiriyor. 7’nci gününe girilen operasyonda önemli rol oynayan milli silahlar, teröristlere göz açtırmıyor.



35-40 ÜLKEYE İHRACAT



Son dönemde başlattığı yerli ve milli silah atağı ile önemli bir başarı yakalayan ve önümüzdeki 3 yıllık süreçte 6,5 milyar liralık ihracat yapmayı hedefleyen milli savunma sanayi, Afrin’de teröristlere göz açtırmıyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen silahların kullanıldığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtı aynı zamanda birçok silahın gerçek çatışma ortamında test edilmesine vesile oluyor.



OBÜS VE FÜZELER MEHMETÇİK’İN ÖNÜNÜ AÇIYOR



Afrin operasyonunda Mehmetçik’e en büyük desteği sağlayan milli silahların başında fırtına obüsleri ve Sakarya füze bataryaları ve TR-122 ÇNRA Füzesi geliyor. 30 saniyede ateşe hazır hale getirilebilen yapısı ile hareket halindeki Mehmetçik’e yol açan obüs ve füze bataryalarının menzili ise, 40 kilometrenin üzerinde.



HAVADAN KARAYA MİLLİ FÜZELER BAŞARILARI İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR



Hareket halindeki birliklere havadan destek verilmesi ve aynı zamanda terör örgütünün mühimmat depolarının yerle bir edilmesinde kullanılan SOM Seyir Füzesi, MK-82 ve MK-84 füzeleri ise, Afrin operasyonunda kullanılan ve dünya çapında başarı yakalayan havadan karaya milli füzeler olarak ön plana çıkıyor.

İHA VE SİHA’LAR MEHMETÇİK’İN GÖZÜ KULAĞI



Mehmetçik’in harekâtta gözü kulağı durumunda olan İnsansız Hava Araçları ise, başarıları ile göz kamaştırıyor. Faaliyete geçtiği günden bugüne kadar başarıları ile gündeme gelen Bayraktar İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı, terör örgütünün korkulu rüyası konumunda.



ATAK İLK DEFA SINIR DIŞI HAREKATTA



Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve üretilen ilk helikopter olan Atak helikopterinin de etkin bir şekilde kullanıldığı ilk harekât olan ‘Zeytin Dalı’ harekâtında, kullanılan piyade tüfekleri ve zırhlı birlik taşıyıcıları da isimlerinden başarı ile söz ettiriyor.

İnsansız mayın araçları da kullanımda

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nın 6. günü geride bırakılırken, uzaktan kumandalı mayın temizleme ve bomba imha araçları da devreye sokuldu. Daha önce askerlerin ellerindeki dedektörlerle mayın ve tuzaklar temizlenmeye çalışılırken şimdi teknoloji kullanılarak olası kazalara karşı da önlem alınıyor.



Mehmetçik ve ÖSO birlikleri tarafından ele geçirilen 15 yerleşim biriminin teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından, evler tek tek kontrol edildikten sonra tuzaklama ve mayınlara karşı da önlem alınıyor.



BOZENA 5 İMHA ROBOTLARI



Birçok alanda tuzak ve mayın temizlemesi “Bozena 5” isimli robot araçlarla yapılırken bu aracın giremediği yerlerde de tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) ve tuzaklar, yine uzaktan kumandalı bomba imha robotları tarafından imha ediliyor.



Daha önce TSK tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Suriye sınırında kullanılan “Bozena 5” mayın ve tuzak temizleme aracı, şimdi de Afrin bölgesinde kullanılıyor.



İnsansız mayın aracı olarak da adlandırılan ve 5 bin metre mesafeden kontrol edilebilen “Bonzea 5” ile DAEŞ tarafından döşenen mayınların temizlenmesinde büyük başarı elde edilmişti.



Mayın temizleme aracı, 2.6 metre genişliğinde temizlik yaparak ilerleyebilme kabiliyeti nedeniyle askeri birliklerin geçeceği güzergahlarda da kullanılabiliyor.

300’ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı’ndan, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Harekâtta sağ olarak yakalanan 7 terörist ise, Hatay’a getirildi.