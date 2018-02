Milli silahlar Afrin’de fırtına estiriyor

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’nin büyük atağa kalktığı savunma sanayii alanında her geçen her gün olumlu gelişmeler yaşanıyor. Devlet-millet düşmanlarının engelleme girişimleri ve rahatsızlıklarına rağmen savunma sanayisinde yerlilik oranı her geçen gün artırılıyor. Bu kapsamda şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine farklı özelliklere sahip çok sayıda milli silah ve teçhizat eklendi. Çok sayıda yerli üretim savunma sanayi ekipmanının da Ar&Ge çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

FIRTINA İLE DÖVÜYORUZ

Terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasında kullanılan önemli unsurların arasında çok namlulu roketatarlarla Fırtına obüsleri de yer alıyor. Belirlenen hedefler obüs bataryalarının komuta ekibine bildiriliyor. Koordinatlar tek tek kontrol edilerek doğru hedeflere nişan alındığı teyit ediliyor. Sonrasında verilen “ateş” emriyle hedefler Fırtına obüsleri tarafından dövülüyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız hava araçları sürekli gökyüzünden hedefleri tarıyor. Belirlenen hedefler kara birliklerine bildiriliyor. Yapılan atışlarla terör örgütüne ait hedefler imha ediliyor.