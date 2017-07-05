2000 adet MPT-76 komandolara verildi

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerli üretim 2000 adet milli piyade tüfeği MPT-76, terörle kahramanca mücadele eden komandolarımızın hizmetine sunuldu.



Hedef, ilk etapta 50.000 yeni MPT-76'yı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil etmek.

4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de atış hızı. Dakikada 650 atım yapabilen tüfek, bu özelliğiyle de ilgileri üzerine topluyor.



İşte MPT-76'nın diğer özellikleri;



Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)

Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)

Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre

Etkili Menzil: 600 metre

Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)

Namlu Boyu: 406 mm - 16"

Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)

Kalibre: 7,62 x 51 NATO

Atış Hızı: 650 atım/dakika

Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s

Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli

Tasarım ve Geliştirme: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu