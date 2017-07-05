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2000 adet MPT-76 komandolara verildi

Tamamen yerli olan MPT-76, özellikleri ile tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Türk mühendislerince tasarlanan ve geliştirilen tüfeğin 2000 adeti terörle kahramanca mücadele eden komandolarımızın hizmetine sunuldu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:29
2000 adet MPT-76 komandolara verildi

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerli üretim 2000 adet milli piyade tüfeği MPT-76, terörle kahramanca mücadele eden komandolarımızın hizmetine sunuldu.

Hedef, ilk etapta 50.000 yeni MPT-76'yı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil etmek.

4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de atış hızı. Dakikada 650 atım yapabilen tüfek, bu özelliğiyle de ilgileri üzerine topluyor.


İşte MPT-76'nın diğer özellikleri;

Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)
Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)
Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre
Etkili Menzil: 600 metre
Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)
Namlu Boyu: 406 mm - 16"
Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)
Kalibre: 7,62 x 51 NATO
Atış Hızı: 650 atım/dakika
Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s
Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli
Tasarım ve Geliştirme: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:29
  1. milli silah
  2. MPT-76
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