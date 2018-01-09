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Milli Savunma Üniversitesi 2018 başvuruları başladı

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bugün başladı. 15 Şubat’a kadar ÖSYM’ye yapılacak başvuruların ardından 18 Mart’ta 81 ilde merkezi yazılı sınav yapılacak

09 Ocak 2018 Salı 14:23
Milli Savunma Üniversitesi 2018 başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bakanlığın bünyesinde faaliyette bulunan Harp Okullarına yeni dönemde subay ve astsubay öğrenci alımına ilişkin bilgi verdi. Canikli, tasfiyeler sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil ihtiyacını karşılamak için 9 bin 753 asker adayının alınacağını açıkladı. Bugünden başlayarak 15 Şubat’a kadar ÖSYM’ye yapılacak başvuruların ardından 18 Mart’ta 81 ilde merkezi yazılı sınav yapılacak. İşte Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına başvurularla ilgili bütün detaylar.

81 ilde astsubay ve subay sınavı

18 Mart 2018 tarihinde, 81 il merkezinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacak. Bu sınavda başarılı olan ardından ikinci aşamada subay ve astsubay adayları fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarına çağrılacak.

120 çoktan seçmeli soru

Temel yeterlilik testi ağırlığında olacak sınavda Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında 120 çoktan seçmeli soru sorulacak.

Astsubaylar ve subaylar için tek sınav

Astsubaylar ve subaylar için tek sınav yapılacak. Birinci sınav, yerleştirmede kullanılacak puanları belirleyecek olan sınav değil. Sadece zaman kazanmak amacıyla, ikinci sınava çağrılacak olan adayların seçimi ve belirlenmesi amacıyla kullanılacak. İkinci aşamada, birinci sınav sonuçları kullanılmayacaktır.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:23
  1. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK
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