Milli Savunma Bakanlığı’ndan Filistinli gence askerlik cevabı

Ahmed Younus, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Türkiye'nin verdiği bursla okuyan Filistinli bir genç. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye’de eğitim için bulunan Younus, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Valiliği’ne bir mektup gönderdi. Mektupta, "Ben Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde okuyan Filistin vatandaşı bir gencim, yaklaşık altı yıldır Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti devletinin vermiş olduğu burs ile burada eğitimimi devam ettirmekteyim ve okulumun bitmesine az kaldı. Türkiye’nin ekmeğini yiyen her Türk genci gibi ben de Türkiye’nin ekmeğini yiyen, suyunu içen bir insan olarak Türkiye’de askerlik vazifesini bir vefa borcu olarak görüp yerine getirmek istemekteyim. Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadeleri yer aldı.

Mektubun çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yoğun paylaşım ve beğeni yağmuruna tutulurken, birçok vatandaş yaptığı yorumlarla duygulandıklarını ifade ettiler.

Ahmed Younus'un mektubu.

Aradan geçen kısa sürenin ardından ise Milli Savunma Bakanlığı Filistinli gence cevap gönderdi. Cevap dilekçesinde, "Dilekçe ve ilgi yazı kapsamında talebiniz incelenmiştir. İnceleme sonucunda, yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığınız, çifte vatandaş, göçmen ve veya haymatlos konumunda olmadığınız, halen ülkemizde asker alma faaliyetlerinin ’1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre icra edildiği ve bahse konu kanunun 1. maddesinin ’Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdurlar’ hükmüne amir olduğu tespit edildiğinden talebiniz yerine getirilememektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri verdiği mücadelede; sizin gibi vatan ve Türkiye Cumhuriyeti sevgisi yüksek, tarihi değerlerine bağlı gönüldaşlarımızın destek ve sevgilerini her zaman yanında hissetmekte ve onlardan almış olduğu güç ile görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Filistinli gence gönderdiği cevap.