Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Filistinli gence askerlik cevabı

Yaklaşık 6 yıldır Türkiye’de yaşayan ve askere gidebilmek için dilekçe veren Ahmed Younus isimli Filistinli gence Milli Savunma Bakanlığı’ndan cevap geldi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:26
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Filistinli gence askerlik cevabı

Ahmed Younus, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Türkiye'nin verdiği bursla okuyan Filistinli bir genç. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye’de eğitim için bulunan Younus, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Valiliği’ne bir mektup gönderdi. Mektupta, "Ben Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde okuyan Filistin vatandaşı bir gencim, yaklaşık altı yıldır Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti devletinin vermiş olduğu burs ile burada eğitimimi devam ettirmekteyim ve okulumun bitmesine az kaldı. Türkiye’nin ekmeğini yiyen her Türk genci gibi ben de Türkiye’nin ekmeğini yiyen, suyunu içen bir insan olarak Türkiye’de askerlik vazifesini bir vefa borcu olarak görüp yerine getirmek istemekteyim. Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadeleri yer aldı.

Mektubun çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yoğun paylaşım ve beğeni yağmuruna tutulurken, birçok vatandaş yaptığı yorumlarla duygulandıklarını ifade ettiler.

Ahmed Younus'un mektubu.

Aradan geçen kısa sürenin ardından ise Milli Savunma Bakanlığı Filistinli gence cevap gönderdi. Cevap dilekçesinde, "Dilekçe ve ilgi yazı kapsamında talebiniz incelenmiştir. İnceleme sonucunda, yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığınız, çifte vatandaş, göçmen ve veya haymatlos konumunda olmadığınız, halen ülkemizde asker alma faaliyetlerinin ’1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre icra edildiği ve bahse konu kanunun 1. maddesinin ’Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdurlar’ hükmüne amir olduğu tespit edildiğinden talebiniz yerine getirilememektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri verdiği mücadelede; sizin gibi vatan ve Türkiye Cumhuriyeti sevgisi yüksek, tarihi değerlerine bağlı gönüldaşlarımızın destek ve sevgilerini her zaman yanında hissetmekte ve onlardan almış olduğu güç ile görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Filistinli gence gönderdiği cevap.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:26
  1. Ahmed Younus
  2. Osmangazi Üniversitesi
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. Filistinli genç
  5. askerlik cevabı
  • KmlKml4 dk önce
    Aynen beyler mültecilerin hepsi çok vatanseverler bizim için askere bile gitmek istiyorlar yaşasın suriyeliler :)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'da buzlanan alt geçitte 23 araç birbirine girdi
  1. Ankara'da buzlanan alt geçitte 23 araç..
  2. Burak Yılmaz: Milli maç sonrası..
  3. 23 araç birbirine girmişti, nedeni..
  4. Örümcek ipeğinden hassas işitme cihazı..
  5. Siirt ve Bitlis'ten şok eden kare
  6. Yakubu hayatını kaybetti
  7. Çin'den 'hayalet drone' hamlesi
  8. Muğla'da okul servisi şoförü..
  9. New York'taki terör saldırısına Donald..
  10. Valilik açıkladı! Ahmet Edip Uğur'un..
  11. İbadi'nin planı ortaya çıktı
  12. Müjdat Gezen iyice çirkinleşti:..
  13. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
  14. Kim Jong-un'dan Trump'a ağır hakaret
  15. 'O konuda hepimize düşen büyük..
  16. Lüks villada 'ölüm' üretimi
  17. Milli Savunma Bakanlığı’ndan..
  18. Eve geç geldi diye ayak bileklerinden..
  19. Whatsapp bir yıldır beklenen özelliği..
  20. Edip Uğur'un eşi gözaltına mı alındı?
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
Kışlada askerler birbirine girdi: Yaralılar var
Kışlada askerler birbirine girdi: Yaralılar var
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi