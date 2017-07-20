Milli Savunma Bakanlığı TSK'da FETÖ için özel birim kuruyor

Milli Savunma Bakanlığına getirilen Nurettin Canikli, görevini Başbakan Yardımcılığı görevine atanan Fikri Işık'tan devraldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kabine değişikliğinin ardından Milli Savunma Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Fikri Işık, törende yaptığı konuşmada, 24 Mayıs 2016'da devraldığı Milli Savunma Bakanlığı görevini iç huzuruyla devlet tecrübesine, siyasi birikimine güvendiği Canikli'ye devrettiğini belirtti.

"EN ZOR SÜREÇ"

Milli Savunma Bakanlığı görevini 420 gün büyük onur, gurur ve bahtiyarlıkla yerine getirmeye çalıştığını aktaran Işık, "Bu süreç sadece Milli Savunma Bakanlığı açısından değil, Türkiye Cumhuriyeti açısından da son derece kritik ve zor bir süreç oldu."diye konuştu.

Işık, bakanlık görevine atanmasının 50'nci gününde Türkiye'nin, tarihinin en büyük ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yaşandığını anımsattı. Darbe girişiminin akamete uğratılması için gece boyunca mücadele verdiklerini dile getiren Bakan Işık, "15 Temmuz'dan sonra da bir yandan hain FETÖ ile amansızca mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da bir daha ne FETÖ ne de başka bir terör örgütünün, illegal yapının TSK'yı ele geçirememesi için, bu noktada özellikle hiç kimsenin bir daha bu kutsal ocağı ele almaması için gerekli yapısal reformları ardı ardına hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

FETÖ'YLE MÜCADELEDE ÖZEL BİRİM

Bakanlığı Nurettin Canikli'ye devreden Fikri Işık, TSK'da FETÖ'cülerin temizlenmesi içim özel bir brim kurularak güvenlik soruşturmalarının devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan yeni Bakan Canikli'nin önemli görevlerinden biri de ilerleyen günlerde gerçekleşecek YAŞ'ın sekreterya işlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılması olacak.