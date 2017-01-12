Milli Savunma Bakanlığı sonuçları açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları 31 Aralık 2016 tarihine kadar alınmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru metni şu şekilde;

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2016 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ KAPSAMINDA SINAVLARA ÇAĞRILAN (17 - 27 OCAK 2017 TARİHLERİ ARASINDA) ADAYLARIN SINAV YERİ VE TARİHLERİ

1. 2016 Yılı Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti kapsamında Seçim Aşaması Faaliyetleri (Kayıt Kabul Faaliyetleri, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) ve Mülakat) 17 - 27 OCAK 2017 tarihleri arasında MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

2. Başvuruda bulunan adaylardan sınavlara çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) hazır bulunacaklardır.

3. Adayların getirecekleri belgeler ve seçim aşaması ile ilgili diğer hususlar aşağıda yer alan Başvuru Kılavuzunda açıklanmıştır. Adaylar başvuru kılavuzunda belirtilen hususlara ilave olarak, “Sınav Giriş Belgesi’nin yazıcı çıktısı ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 adet)” sınava gelirken getirecekler, dosyaya koymayacaklardır.

4. Adayların kayıt kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecektir. Söz konusu belgeler saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların nüfus cüzdanı (kimlik), diploma, terhis belgesi, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir. Aslını getirmeden, sadece belgenin fotokopisini veya belgegeçer suretini getiren adaylar, belgelerini başvuru kılavuzu esaslarına göre tamamlayıncaya kadar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

5. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir (Başvuru şartlarını tam olarak taşıyorsanız seçim aşaması faaliyetlerine katılınız). Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

6. Adaylar, sınavlara gelirken; yapacakları sınıf/branş tercihlerine esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, ehliyet, bonservis, sertifika, kurs belgesi gibi belgelerin asıllarını ve birer suret fotokopilerini yanlarında getireceklerdir.

7. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

8. Seçim aşaması faaliyetleri için yola çıkmadan önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

9. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

Seçim aşaması çağrı tarihleri ve yeri (Sınav giriş belgesi) www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmıştır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu; Bu belgelere başvuru kılavuzundan ve www.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.