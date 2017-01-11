Milli Savunma Bakanı'ndan flaş 'Başika' cevabı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başika'da Türk askerinin varlığının bir keyfiyet olmadığını belirterek, bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Işık, "Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından da önemlidir" dedi.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, milli piyade tüfeği teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok kısa bir süre öncesine kadar savunma sanayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirten Işık, "Bugün bu oranı yüzde 40'la düşürdük, hedefimiz bu oranı yüzde 20'lerin de altına düşürmek. Biliyorsunuz bu MPT'nin bir başka hikayesi var. Bu MPT'nin projelerinin satılmasıyla ilgili bir adli süreç de devam ediyor. Artık bu noktada projeleri çalınan bir ülke noktasında, özellikle gıptayla izlenen bir ülke noktasındayız. Kim hainlik yaparsa, yanlış yaparsa mutlaka bedelini ödeyecek ama bu olay bizim Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı da gösteriyor. Üretimin bütün işgüvenliği ve iş sağlığı noktasında her türlü özen gösterilerek yapılmasının öneminin altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.



Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde sivillerin görevlendirileceği konusundaki iddialara ilişkin soru üzerine Işık, "Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasında 3 tane temel amacı var. Bunlardan bir tanesi, öncelikle sınır hattımızdan ve bölgemizden DEAŞ terör örgütünün tamamen temizlenmesi. İkincisi, bölgede kantonları birleştirme hayali kuran PYD, PKK terör örgütünün bu hayalini ortadan kaldırmak, kantonların birleşmesini kesinlikle önlemek. Bir üçüncüsü de bölge insanının bölgeye dönmesi ve güvenli şekilde kendi topraklarında hayatını idame ettirmesi konusunda çalışmak. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlenmiş durumda. İnsanların kendi topraklarına dönmesi Türkiye'nin hedefi. Şu anda 3 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapıyoruz. Hem onların hem bizim isteğimiz, bu insanların kendi ata topraklarına dönmesi. Bu harekatı yaptıktan sonra bu şehirlerin yeniden imarı, yaşanabilir hale gelmesi, acil ihtiyaçlarının karşılanması, su, kanalizasyon gibi, yol gibi, altyapı hizmetleri gibi, bütün bu hizmetlerin yapılması açısından da Türkiye büyük bir faaliyet gösteriyor" şeklinde konuştu.





Irak ziyareti



Geçtiğimiz günlerde yapılan Irak ziyaretinin hatırlatılması üzerine Bakan Işık, 2 yıl sonra Irak'a yapılan en üst düzey ziyaret olduğunu ve bu ziyarette Başika kampının da gündeme geldiğini söyledi. Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü, egemenlik hakları ve üniter yapısına saygılı olduğuna dikkati çeken Işık, "Bu noktada Türkiye ile Irak arasında hiçbir şekilde bir problemin olmasına asla Türkiye müsaade etmeyecektir. Bundan sonra da etmeyecek. Musul yakınlarında, Başika'da Türk askerinin varlığı bir keyfiyet değildir, zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından da önemlidir. Türk askerinin orada hangi sebeplerle bulunduğunu hem sizler hem de Irak tarafı çok iyi biliyor. DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için şu anda Başika kampında Türk askeri büyük bir hizmet veriyor. Şu ana kadar 700'ün üzerinde DEAŞ militanı, teröristi etkisiz hale getirildi ve 6 binin üzerinde diğer unsurlardan bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi için eğitim verildi. Başika kampının amacı, DEAŞ'ın temizlenmesi arkasından bölgede terör örgütlerinin barınmaması için burada gerekli çalışmaların yapılması. Bütün bölge terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra Türk tarafıyla Irak tarafı Başika kampı konusunu tekrar oturup değerlendirecek. DEAŞ temizliğinden sonra bu konuyu oturacağız dostane şekilde çözeceğiz" açıklamasında bulundu.