Milli savaş uçağına İngiliz kancası
Türkiye ve İngiliz şirket BAE Systems ortaklığıyla üretilecek Milli Muharip Uçak TF-X`in motor üretimine yine bir İngiliz firması olan Rolls Royce talip oldu.23 Ekim 2017 Pazartesi 08:42
Türkiye ile İngiliz devi BAE Systems arasında imzalanan Milli Muharip Uçak TF-X sözleşmesinde “çatı lisans” hükümleri uygulanacak. Bu yolla, uçağın üretiminde kullanılacak bütün parçalar ve sistemler için ayrı ayrı lisans alınmasına gerek kalmayacak. Geliştirilip üretilen bu sistemler, üçüncü ülkelerde de kullanılabilecek.
İngiltere, kısa süre önce TF-X Projesi’nde kullanılmak üzere bu ülkeden; malzeme, yazılım ve teknoloji transferi yapılmasına olanak sağlayacak Açık Genel İhracat Lisansı yayımladı. Bununla Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve 2020’den itibaren değiştirilmesine ihtiyaç duyulacak F-16 muharip uçaklarının yerini alabilecek modern ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına uygun bir muharip uçağın, azami oranda yurtiçi imkân ve kabiliyetleriyle tasarlanıp üretilmesine yönelik 5’inci nesil savaş uçağı üretimi projesinde önemli aşamalardan biri daha kat edilmiş oldu.
İngiliz Şirketi BAE Systems ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ/TAI) ana yüklenicisi olduğu projede, bu lisansın yayımlanması, çeşitli alanlarda işbirliğine ve üretilen teknolojilerin üçüncü ülkelere ortak satışına imkân sağlıyor. Bu çatı lisans, Türkiye’nin daha önce çeşitli ülkelerle yaşadığı teknoloji transferi, IT hakları, operasyonel gereksinimlerde yaşanan sıkıntıları aşmayı; İngiltere’den mal ve hizmetlerin ihracatını da kolaylaştırıyor. Projenin ileri safhalarında gereksinimlerin değişmesi durumunda lisansın güncellenmesi de söz konusu. Teknoloji transferini desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan çatı lisans, ileride TF-X Projesi’nde yer alacak tüm İngiliz firmalarını da kapsayacak. Bu şirketlerin ayrı ayrı lisans başvurusunda bulunmalarına gerek kalmayacak.
BAE Systems, TF-X programının ilk tasarım aşaması için TAI ile çerçeve sözleşme imzaladı. Sırada uçağın motorunun seçimi ve bunu hangi firmanın üstleneceği var. Motor üretimi için de yine bir İngiliz firması olan Rolls Royce talip. Rolls Royce’un dışında bir Türk firması olan Kale Grubu da 5’inci nesil savaş uçağı TF-X’in motorunun üretimine talip.
İngiltere, bu önemli projede çatı lisans yayımlayarak, 5’inci nesil uçak projesinde sanayi üretim altyapısının aktif kalmasını sağlamayı, zamanla uçak sanayiinin atıl duruma düşmesini önlemeyi amaçlıyor.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Halil1 sa önce Biz ortaklık yapmalıyız ama bir ülkeye degil bir çok ülke ile kendimizde bunun çalışmalarını yapmalıyız. Ali Karakeseli1 sa önce Nasıl milliyse TF- elif değil TF-X adı Osman1 sa önce İnglizler Protestan olduktan sonra Ada'ya hapis olmuslar,Avrupa onlari Ada'dan disari çikarmiyordu ta ki Huremin oglu Sari Selim inglize Akdenize çikma izni verene kadar! Sonuc geldiler bizi dagittilar, butun dunyayida somurge yaptilar ve hala somuruyorlar Osman1 sa önce O ucak hic bir zaman ucmaz. Ucsada bizim icin uzmaz. En iyi ihtimal Gokturk1 hikayesi gibi olur. Sipariş edilen Optik yetenek 50cm2 idi ve 2 Senede uzayda olcakti. Sonuc 80+cm2ve alti yedi sene gecikmeyle firlatildi. Yavuz2 sa önce Bu kadar çok İngiliz oyununa maruz kalmış bir ülke olarak ve dünyada İngiliz’in ne olduğunu en çok bilmesi gereken bir ülke olarak hala bunlarla ortaklık kuranların aklına şaşarım defalarca belirttim yine söylüyorum ben bu İngilizlerle at arabası bile yapma anlayana saz Hy-hy2 sa önce İngilizlerden teknoloji transferi ve malzeme bilimi konusunda destek alınabilir,lakin ürettirmek demek kediye ciğeri teslim etmekti.Bugün dünyanın en iyi uçağını Ruslar yapıyor ama bize tenoloji verirlermi.Çine ve hindistana verdiler.İkinci alternatif japonyanın yeni geliştirdiği uçak olabilir.Ondan daha öncelikli hava savunma sistemlerini kurmak gelir. Öfkeli Yavuz2 sa önce Ah motor ah.Ben uçak motoru yapamayan bir üniversiteye üniversite demem, hocasına hoca demem, sanayisine sanayi hiç demem. Yazıklar olsun demek en iyi rütbedir. 70 yıldır laiklik laiklik deyip geri bıraktıranlara yazıklar olsun sancar2 sa önce seçim mi var, aynı anda yerli otomobil, yerli uçak ve yerli deniz altı haberi.. Hasan 2 sa önce Hiçbir ülkeden fayda yok kendimiz yapmalıyız önceden uçak mı vardı ilk nasıl yapıldı birileri ilk yapana yardım mı etti bizdekiler yalancı dç, Prof görünen köy kılavuz istemez Can2 sa önce Milli tank diye dışını yaptılar avusturya motor vermedi ukraynayla anlaştılar bas bas bağırdılar milli tank diye millet de güzelce yediya. Milli arabamız yollarda milli uçağımız göklerde hamdolsun 2008 den beri