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Milli savaş uçağı için mühendis seferberliği!

Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nin ön tasarım sürecinde görev alacak ekiplerin oluşturulması için adeta mühendis seferberliği yaşanıyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:04
Milli savaş uçağı için mühendis seferberliği!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen projeyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içiimkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.

Ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük ve zorlu Ar-Ge projesi olan MMU Projesi için binlerle ifade edilen mühendisin görev almasına ihtiyaç duyuluyor.

Bu alandaki nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve projeye hızlı adaptasyonu için üniversitelerle iş birliği yapan TAI, projenin kritik Dönem-I, Aşama-I (Ön tasarım) kısmında projede görev alabilecek tecrübe ve uzmanlık sahibi mühendisler için Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinin kapısını çaldı.

MMU Projesi hakkında detaylı bilgi veren TAI yetkilileri, söz konusu uzman personel desteği için mevcut potansiyeli anlamak amacıyla toplantılar yaptı. Genel toplantıların yanında firmalar özelinde olası iş birliği alanları ve verilebilecek iş gücü destekleri üzerine yüz yüze kısa toplantılar gerçekleştirildi.

"ÖDÜNÇ MÜHENDİS" FORMÜLÜ

TAI, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara, mevcut işlerini aksatmayacak şekilde süresi ve takvimi karşılıklı belirlenecek bir model önerdi.

Yaklaşık 1,5-2 yıl sürmesi planlanan iş birliği kapsamında firmalarda çalışan, alanında derinlemesine ve özel bilgiye sahip mühendisler, ihtiyaç duyulan alanlara yönelik kurulan ürün takımlarına dahil edilecek. Bu kişilerin tüm zamanlarını bu projeye ayırması gerekmeyecek. Mühendislerin haftanın belirlenecek günlerinde çalışmaları mümkün olacak. Böylece mühendisler hem kendi firmalarındaki çalışmalarını yürütecek hem de MMU Projesi'ne katkı verecek.

Oluşturulacak entegre ürün takımları, projenin başlangıcında bilinen veya yol alırken ortaya çıkabilecek bilinmeyen sorunların çözümünde görevler üstlenecek.

MMU Projesi'ne ilişkin tüm çalışmalar TAI Tesisleri'nde yapılacak. Mühendisler, tam ya da yarı zamanlı olarak belirlenen tarih aralığında bilgi ve tecrübeleriyle projede görev alacak.

Teknolojinin tabana yayılması prensibinden hareketle bu kişilerin firmalarında kalarak özel çözümler üretmesi esas olacak. TAI, bu kişileri bünyesine katmak gibi bir yaklaşımla hareket etmeyecek.

MİLLİ ÇÖZÜMLERİN SAYISINI ARTIRACAK

Bu model sayesinde, proje kapsamında ortaya çıkabilecek ihtiyaç ve problemlere çözüm sunabilecek kişi ve firmalarla daha projenin ön tasarım aşamasında tanışılması hedefleniyor.

Firmalarda çalışan mühendislerin ön tasarım ve gereksinimlerin belirlenmesi sürecinde projede görev almasının, projenin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak iş fırsatlarından haberdar olunmasına ve o yönde kabiliyet ve altyapı oluşturmasında fırsat sağlayacağı belirtiliyor.

İlerleyen aşamalardaki ihtiyaçları bilerek hazırlık olanağına kavuşacak firmalar, bu doğrultuda araştırma ve üretim planlaması yapabilecek.

Uçağın kritik ön tasarım sürecinde görev alacak mühendisler, kendi firmaları ve ekosistemlerine taşıyacakları bilgilerle uçakta kullanılan milli sistem ve çözümlerin sayısının artırılmasını da sağlayacak.

Firmalara ayrıca bu hizmet alımı karşılığında bir anlamda fon desteği sağlanmış olacak.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:04
  1. TAI
  2. MMU Projesi
  3. Dönem-I
  4. Aşama-I
  5. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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