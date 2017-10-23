Milli sarayları 1.5 milyon kişi ziyaret etti

Dolmabahçe Sarayı en çok ziyaretçi çeken konum olurken, onu Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı ve Resim Müzesi takip etti.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, meclise bağlı saray, müze ve köşklerle ilgili araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press’in TBMM Milli Saraylar’dan elde ettiği bilgilere göre en çok ziyaret edilen sarayın Dolmabahçe olduğu belirlendi. Milli sarayları ziyaret eden kişi sayısı geçtiğimiz yıl 694 bin olurken bu yıl turizmde yaşanan hareketlenmeyle beraber bu rakam 772 bine çıktı. Milli saraylara bağlı müze, köşk, saray ve kasırları ise 2 yılda toplam 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

Ajans Press ve PRNet turizme katkı sağlayan önemli eserler hakkında inceleme gerçekleştirdi, yapılan incelemeye göre bu yıl içerisinde ziyaretçi sayıları ve medyaya yansıyan haberlere göre dağılımı aşağıdaki şekilde oldu;