Milli sarayları 1.5 milyon kişi ziyaret etti
Meclise bağlı müze, saray, köşk ve kasırların bu yıl içerisindeki ziyaretçi sayıları geçtiğimiz yıla oranla artışa geçerek 722 bin kişi oldu.23 Ekim 2017 Pazartesi 13:08
Dolmabahçe Sarayı en çok ziyaretçi çeken konum olurken, onu Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı ve Resim Müzesi takip etti.
Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, meclise bağlı saray, müze ve köşklerle ilgili araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press’in TBMM Milli Saraylar’dan elde ettiği bilgilere göre en çok ziyaret edilen sarayın Dolmabahçe olduğu belirlendi. Milli sarayları ziyaret eden kişi sayısı geçtiğimiz yıl 694 bin olurken bu yıl turizmde yaşanan hareketlenmeyle beraber bu rakam 772 bine çıktı. Milli saraylara bağlı müze, köşk, saray ve kasırları ise 2 yılda toplam 1,5 milyon kişi ziyaret etti.
Ajans Press ve PRNet turizme katkı sağlayan önemli eserler hakkında inceleme gerçekleştirdi, yapılan incelemeye göre bu yıl içerisinde ziyaretçi sayıları ve medyaya yansıyan haberlere göre dağılımı aşağıdaki şekilde oldu;
SARAY-KÖŞK-MÜZE-KASIR
ZİYARETÇİ SAYISI
HABER ADET
DOLMABAHÇE SARAYI
456.714
1231
BEYLERBEYİ SARAYI
73.270
580
IHLAMUR KASRI
65.920
57
KÜÇÜKSU KASRI
36.168
61
FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ
34.724
31
YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ
26.417
8
AYNALIKAVAK KASRI
7.632
20
SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ
7.478
23
MASLAK KASRI
6.869
20
BEYKOZ KASRI
5.377
27
YILDIZ ŞALE
3.733
41