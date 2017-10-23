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Milli sarayları 1.5 milyon kişi ziyaret etti

Meclise bağlı müze, saray, köşk ve kasırların bu yıl içerisindeki ziyaretçi sayıları geçtiğimiz yıla oranla artışa geçerek 722 bin kişi oldu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:08
Milli sarayları 1.5 milyon kişi ziyaret etti

Dolmabahçe Sarayı en çok ziyaretçi çeken konum olurken, onu Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı ve Resim Müzesi takip etti.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, meclise bağlı saray, müze ve köşklerle ilgili araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press’in TBMM Milli Saraylar’dan elde ettiği bilgilere göre en çok ziyaret edilen sarayın Dolmabahçe olduğu belirlendi. Milli sarayları ziyaret eden kişi sayısı geçtiğimiz yıl 694 bin olurken bu yıl turizmde yaşanan hareketlenmeyle beraber bu rakam 772 bine çıktı. Milli saraylara bağlı müze, köşk, saray ve kasırları ise 2 yılda toplam 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

Ajans Press ve PRNet turizme katkı sağlayan önemli eserler hakkında inceleme gerçekleştirdi, yapılan incelemeye göre bu yıl içerisinde ziyaretçi sayıları ve medyaya yansıyan haberlere göre dağılımı aşağıdaki şekilde oldu;

SARAY-KÖŞK-MÜZE-KASIR

ZİYARETÇİ SAYISI

HABER ADET

DOLMABAHÇE SARAYI

456.714

1231

BEYLERBEYİ SARAYI

73.270

580

IHLAMUR KASRI

65.920

57

KÜÇÜKSU KASRI

36.168

61

FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ

34.724

31

YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ

26.417

8

AYNALIKAVAK KASRI

7.632

20

SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ

7.478

23

MASLAK KASRI

6.869

20

BEYKOZ KASRI

5.377

27

YILDIZ ŞALE

3.733

41

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:08
  1. müze
  2. saray
  3. köşk
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